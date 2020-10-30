Кубань с начала года приняла 10,2 миллиона туристов

По итогам высокого курортного сезона-2020 с начала года Кубань приняла более 10,2 миллиона туристов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В этом году мы непривычно поздно подводим итоги летнего курортного сезона, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Погода позволила нам активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах Краснодарского края много туристов. Всего с начала года мы приняли более 10,2 миллиона гостей. Из них порядка 8,5 миллиона приехали именно в пляжный сезон - с июня по конец октября.

Он отметил, что в этом году краю не до рекордов - из-за пандемии коронавируса число гостей снизилось на 36 процентов. При этом до конца года регион ожидает еще около 1,3 миллиона человек.

- Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти, - продолжил губернатор Кубани. - В том числе благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли - привлечь новых туристов.

Кубань может предложить самый разнообразный отдых как летом, так и в межсезонье - на побережье, в горах и предгорных районах.

- Большим спросом стали пользоваться познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления, - заключил Кондратьев. - В этом году многие отдыхающие открыли для себя Кубань с новой стороны. И, я уверен, они к нам вернутся.