Минобороны ускорит строительство объектов для обеспечения водой Крыма

Минобороны ускорило работы по строительству объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма.

Как сообщили в Минобороны РФ, военные начали возводить водозабор на реке Бельбек в Крыму. Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.

В ведомстве отметили, что на берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Военные строители должны менее чем за полгода проложить около 3 км водовода, а также построить насосные станции и очистные сооружения. Для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы идет строительство водовода протяженностью 10,5 км.

"Также военные строители установят мощную плавучую насосную станцию, с помощью которой 20 тысяч кубометров воды в сутки будет подниматься на расчетную высоту 105 метров", - рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что, учитывая сжатые сроки, применен принцип параллельного производственного цикла, то есть бригады военных строителей идут навстречу друг другу.

Проекты должны быть полностью завершены до марта 2021 года. Это позволит обеспечить жителей Севастополя пресной питьевой водой в полном объеме.

Между тем, в Крыму прошло совещание по темпам возведения объектов, в котором приняли участие вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как рассказал замминистра обороны Тимур Иванов, Марат Хуснуллин лично ознакомился с ходом реализации проекта на всех площадках строительства. По итогам совещания Тимур Иванов сообщил, что "вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поблагодарил специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России за проводимую работу по обеспечению водой жителей Крыма, отметив сжатые сроки, в которые специалистам Минобороны России удалось развернуть масштабные строительные работы".