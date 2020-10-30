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30.10.2020 13:04
Рубрика: Происшествия

На Кубани мать избивала и пристегивала наручниками к кровати детей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Прокуратура Апшеронского района направила в суд уголовное дело в отношении 40-летней жительницы поселка Нефтегорска. Она обвиняется сразу по двум статьям: "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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По информации следствия, женщина воспитывает троих детей. Установлено, что в период с января по 6 июля 2020 года, она жестоко обращалась с ними, неоднократно оставляла одних дома без присмотра на продолжительное время, при этом пристегивала наручниками к кровати, регулярно оскорбляла матом, избивала шваброй сына.

"Кроме этого, она же подвела дочь к дровяной печи и прижала ее ладонь к раскаленной металлической части, удерживая при этом несколько секунд, в результате этого девочке причинен легкий вред здоровью, который установлен по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в прокуратуре региона. - Сейчас дети изъяты у матери и помещены в Апшеронский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".

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