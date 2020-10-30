На Кубани принимают меры для спасения отрасли отдыха и оздоровления детей

Власти Краснодарского края в условиях пандемии коронавируса выделят в 2021 году в качестве стимулирующих мер около 500 миллионов рублей из регионального бюджета на поддержку детского отдыха. Еще 200 миллионов будет направлено на развитие туризма.

Пятна на солнце

В минувшем году всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено более 516 тысяч кубанских школьников. В стационарных лагерях и санаториях побывало больше 260 тысяч детей, в том числе 174 тысячи - из других субъектов РФ. Абсолютное большинство детских лагерей и санаториев края реализовывали путевки и организовывали отдых для детей из всех регионов страны.

- К сожалению, в этом году в силу объективных причин, обусловленных эпидемической обстановкой, в крайне тяжелой ситуации оказалась вся санаторно-курортная отрасль края. А ущерб, причиненный сфере детского отдыха, мы будем компенсировать еще очень долгое время. Не случайно во время недавней встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с губернатором Вениамином Кондратьевым этот вопрос поднимался в числе основных, - так охарактеризовал нынешнее состояние отрасли спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В результате ограничений, направленных на профилактику и недопущение распространения коронавирусной инфекции, летняя детская оздоровительная кампания в 2020 году в Краснодарском крае началась гораздо позже обычного - с первого июля. Обязательным условием являлось наличие у лагерей и санаториев заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическому законодательству, лицензий на осуществление медицинской деятельности, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Сведения о здравнице должны содержаться в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.

Далеко не все смогли выполнить рекомендации по профилактике распространения COVID-19, разработанные Роспотребнадзором, и возобновить свою деятельность. Так, из 109 детских здравниц нынешним летом ребят в крае приняли только 44. Летней детской оздоровительной кампанией было охвачено всего 27 тысяч детей, из них 21 тысяча проживает в крае и лишь шесть тысяч - в других регионах, в том числе 3,5 тысячи - в Арктической зоне. И это привело к финансовым потерям многих лагерей и детских санаториев, так как они рассчитаны на прием отдыхающих из других субъектов РФ.

Турпоток детей из других регионов летом резко снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года в десятки раз. При средней стоимости пребывания в лагерях и санаториях Азово-Черноморского побережья Краснодарского края 1500 рублей в день отрасль только по этому направлению недополучила около 4,5 миллиарда рублей. При этом расходы круглогодичных организаций на подготовку к оказанию услуг в весенний период составили более 380 миллионов рублей.

В таких условиях возникает реальная угроза банкротства, ликвидации, перепрофилирования детских оздоровительных организаций и сокращения численности их сотрудников, потери высококвалифицированного медицинского персонала. И если не принять необходимых мер, то можно вообще потерять отрасли детского отдыха и оздоровления в целом.

Город Геленджик формировался как детская здравница, которая лечила целый спектр болезней. На сегодня на этом курорте восстановление детского здоровья потеряно на 80 процентов. А Пионерский проспект в Анапе уже на 50 процентов не пионерский, считает председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения кубанского парламента Николай Петропавловский.

Очевидно, что отрасли необходимы действенные меры государственной поддержки. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края вместе с администрацией Кубани, коллегами из региональных парламентов ищут и предлагают пути выхода из сложной ситуации.

Спасти отрасль

Недавно рабочая группа комитетов краевого парламента под руководством вице-спикера Сергея Усенко рассмотрела вопрос выработки мер поддержки организаций отдыха и оздоровления детей.

Это далеко не первое обсуждение проблемы. Комитет ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма - один из ключевых в кубанском парламенте, хотя, понятно, главных и второстепенных в нем нет. Но курортная отрасль имеет особое значение и для региона, и для всей страны. А потому кубанские законодатели вместе с профильными краевыми министерствами держат ситуацию в санаторно-курортной отрасли под постоянным контролем, формируют предложения о принятии дополнительных мер поддержки отрасли.

Так, в Региональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики вошли и меры экономической поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления. Необходимое условие ее получения - быть включенными в реестр и продолжать деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сохранив в 2021 году проектную мощность на уровне не ниже 2020 года.

Среди важнейших мер - предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции. 200 миллионов рублей выделяется на возмещение части затрат на проведение работ по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимости в период с первого сентября 2019 по первое сентября 2020 года. Предусмотрены и налоговые льготы, в результате которых сокращение налоговых расходов предприятий составит около 77,7 миллиона рублей.

Оздоровительный летний детский отдых - одно из самых серьезных социальных обязательств государства

На заседании рабочей группы Сергей Усенко отметил, что количество детских здравниц заметно сократилось. И причина не только в ограничительных мерах, вызванных пандемией.

- Не исключено, что через небольшой промежуток времени детские организации этого типа можно будет пересчитать по пальцам. Поэтому перед нами стоит задача - проанализировать поступившие предложения, обсудить новые идеи и пути решения назревших проблем для того, чтобы стабилизировать ситуацию в этой сфере, - задал тон встрече вице-спикер.

Председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус одной из причин создавшегося положения считает то, что детский отдых перестал быть предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов:

- Эта тема была переложена на плечи регионов, на региональные бюджеты. Но в связи с тем, что это очень затратно, крайне необходима финансовая помощь федерального центра, - высказал свое мнение депутат.

На юг по "дорожной карте"

Впрочем, значительная часть решений, принятых рабочей группой кубанского парламента, касается деятельности организаций и ведомств регионального уровня.

Например, профильным министерствам предложено представить план мероприятий ("дорожную карту") по приобретению в собственность Краснодарского края имущественных комплексов санаторно-курортной направленности для развития детского отдыха и оздоровления. Речь идет в первую очередь о предприятиях, которые пустуют, не эксплуатируются, готовятся к ликвидации или перепрофилированию. Будет разработана и "дорожная карта" развития отрасли детского отдыха и оздоровления в целом.

Главная задача - остановить процесс сокращения количества детских здравниц, более того, сделать индустрию детского отдыха привлекательной для бизнеса. По мнению зампредседателя ЗСК Сергея Усенко, для этого необходимо "снизить кадастровую стоимость земельных участков под санаториями или вовсе ее обнулить, дальше - сделать налоговое послабление именно для детского отдыха, и тогда они будут сами стремиться его сохранить. И третий момент - увеличить финансирование государственных интервенций, закупок путевок, чтобы мы могли это делать, так как сами родители не в состоянии оплачивать детский отдых. Только за счет государства дети могут туда поехать".

Участники заседания пришли к общему мнению, что нужно разработать проект федерального закона, регламентирующего деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления.

Для решения проблем в сфере детского отдыха власти края используют все возможные площадки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев инициирует обсуждение мер поддержки детского отдыха на уровне Госдумы с привлечением глав других регионов:

- Нам надо обеспечить загрузку здравниц детьми, бизнесу нужна экономика, круглогодичная загрузка. Я готов собрать коллег-губернаторов и обсудить проблему детского отдыха. Это может быть большой "круглый стол" на уровне Госдумы, подпишем соглашение между собственниками и главами субъектов. Установим квоты.

500 миллионов рублей выделено из бюджета Краснодарского края на поддержку детского отдыха в 2021 году

В мае этого года кубанские депутаты совместно с коллегами из Крыма подготовили и вынесли на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации обращение в правительство РФ о введении дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристической сферы в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

- Ежегодный детский отдых - это одно из самых серьезных социальных обязательств государства, - убежден Юрий Бурлачко. Примерно о том же и знакомые многим слова: "Все лучшее - детям". Хорошо, когда такие лозунги наполняются конкретным содержанием. Все лучшее - это в том числе и отдых у самого синего моря, новые друзья из ближних и дальних мест и радость открытия удивительного края.