Устоит ли санаторно-курортная отрасль в Анапе в результате пандемии

Валерий Димоев - генеральный директор ДСОК "Жемчужина" и инвестор нового курорта Miracleon в Анапе. В 2020 году предприниматель был награжден медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта.

Наш разговор о том, как отразилась самоизоляция граждан и карантинные мероприятия в целом на санаторно-курортной отрасли и что ее дальше ждет.

Валерий Алексеевич, пандемия нынешнего года стала вызовом для туризма и санаторно-курортной отрасли. Как детскому санаторию "Жемчужина России", который годами принимал тысячи детей на отдых, удалось справиться с этим?

Валерий Димоев: Пандемия серьезно отразилась на детском отдыхе: только треть санаториев смогли начать работу в этом году. В Анапе их открылось всего девять. Мы приложили много усилий, чтобы подтвердить готовность к приему детей. Администрация Краснодарского края оказала нам доверие, и мы не подвели: за курортный сезон не зафиксировано ни одного случая заражения короновирусной инфекцией.

Первого июля санаторий принял первую смену детей из Краснодарского края по социальной программе "Дети Кубани". В этом году одной из важнейших мер поддержки со стороны губернатора Кондратьева Вениамина Ивановича было подписание контракта сразу на три года: это дало нам возможность открыться, иначе мы бы не смогли работать в нынешнем сезоне. Нужно было не только удержаться на плаву, но и доказать, что работать даже в таких непростых эпидемиологических условиях возможно, выполнив необходимые рекомендации от Роспотребнадзора.

В этом году мы приняли около 15 000 детей из Краснодарского края, по сравнению с прошлым годом это треть.

А обычно принимаете сколько?

Валерий Димоев: Ежегодно у нас проходят оздоровление более 42 тысяч детей со всей страны. Но в нынешнем году из 109 детских лагерей и санаториев Кубани открылись только 44, и в следующем году ситуация может стать хуже.

Получается, система детского оздоровления, в том числе в Анапе, под угрозой?

Валерий Димоев: Видите ли, удержать детский отдых на плаву возможно, имея постоянную загрузку. Гарантированные контракты дают возможность найти средства на развитие и обновление инфраструктуры, разработку новых программ, обеспечение отдыха и оздоровления.

Детский санаторий - это не высокорентабельный бизнес по сравнению с отелем или строительством ЖК. Это скорее социальный проект. И если не принять меры по поддержке уже сейчас, то те, кто не смог отработать этот год, с трудом смогут найти ресурсы для развития в следующем году. Мы можем потерять целую отрасль.

Санитарное ведомство выдвинуло довольно жесткие требования перед предприятиями санаторно-курортной сферы. Трудно было их выполнить?

Валерий Димоев: "Жемчужина" - одна из крупнейших здравниц в крае и привыкли к достаточно пристальному вниманию со стороны Роспотребнадзора. Ведь, если не будет контроля, мы потеряем детский качественный отдых. В этом году мы до мелочей проработали вопрос заезда в лагерь: принимали детей на открытом воздухе, измеряли температуру, обрабатывали руки. Те, кто приезжал не в группе, а с родителями, проходили отдельную регистрацию на прилегающей территории. После этого ребенка с документами уже ждал вожатый, который отводил ребенка на медосмотр.

Изменения коснулись и программы пребывания: увеличилось время проведения на открытом воздухе, были полностью отменены массовые мероприятия и выезды на экскурсии, но зато проходили интересные отрядные события. У этих мер есть своя логика. Сегодня любой человек понимает, что детский отдых - крайне ответственная сфера. Родители доверяют нам самое ценное - своих детей и мы должны это доверие оправдать.

Кроме того, в разгар пандемии в этом летнем сезоне курорт Miracleon выступил с инициативой о предоставлении 5 миллионов рублей на отдых и оздоровление медицинских сотрудников, работающих с короновирусной инфекцией, и их детей. Мы приняли 120 медицинских сотрудников и 40 детей на объектах курорта Miracleon.

Предприниматели отмечают, что благодаря противовирусным ограничениям рождаются новые практики работы и формы взаимодействия с, клиентами- например, безналичная форма оплаты.

Валерий Димоев: Любой кризис - это возможность к развитию. На территории курорта Miracleon с этого года действует только безналичный расчет. Кроме этого внедрена система онлайн- регистрации. Разработано большое количество пакетов для индивидуального отдыха на территории всего курорта.

2020 год для санатория "Жемчужина России" юбилейный?

Валерий Димоев: Да, санаторию "Жемчужина России" в этом году исполнилось 45 лет. За это время моя позиция не изменилась: летние каникулы - это важный период социализации, образования, развития для каждого ребенка. Мы предлагаем не только отдых и оздоровление, но и лечение. Два корпуса лагеря оснащены медицинской базой, и путевки с лечением пользуются высокой популярностью.

Некоторые дети возвращаются к нам из года в год и фактически взрослеют на глазах. Есть и те, кто потом приезжает, чтобы поработать вожатыми, потому что в детстве полюбили "Жемчужину России".

Сегодня уже я занимаюсь не только детским отдыхом, но и управляю сетью отелей. Но, детский отдых всегда будет для меня приоритетом.

А правда, что из-за закрытых границ интерес к российским курортам вырос?

Валерий Димоев: Да. Появился интерес туристов к отдыху в период межсезонья, а благодаря тому, что многие не уехали за границу, они открыли для себя возможности комфортного, качественного отдыха внутри страны. Если говорить о курорте Miracleon, то этот интерес возрос многократно. К нам обращаются новые партнеры, которые ранее были полностью ориентированы только на заграничный отдых. Они приятно удивляются, что объекты такого уровня есть внутри страны. Авиакомпания "Россия" организовала совместно с Министерством курортов Краснодарского края для крупнейших туроператоров и представителей СМИ Санкт- Петербурга инфотур в Анапу. Принимающей стороной был наш отель Beton Brut. Приятно было слышать теплые отзывы наших гостей, которые готовы сотрудничать.

Какие прогнозы можно сделать на следующий год?

Валерий Димоев: Нам удалось закончить строительство нового пятизвездочного отеля, который откроется в мае 2021 года. Пандемия не сломала наши планы. Курорт продолжает развиваться. Мы надеемся, что туристы, увидев, что такое качественный отдых в родной стране, будут приезжать к нам в Анапу. Здесь много курортных объектов размещения, достопримечательностей и экскурсионных программ. Здесь можно отдыхать всей семьей в любое время года.

