В Адыгее составлен прогноз развития региона на ближайшие три года

Прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие три года обсудили на заседании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

С основным докладом выступил заместитель министра экономического развития и торговли РА Ибрагим Билимготов. Как он отметил, действовавшие со второго квартала текущего года ограничительные меры, принятые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отразились на развитии экономики и социальной сферы республики. В первую очередь пострадали сферы потребительского рынка (торговля, общепит и услуги), строительство и туриндустрия, а также снизились доходы населения. Однако, с учетом принятых антикризисных мер и постепенным снятием ограничительных мер, экономика в прогнозный период будет постепенно восстанавливаться.

Объективным показателем вклада субъекта Российской Федерации в экономику страны служит показатель валового регионального продукта (ВРП) - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат производственной деятельности. По данным министерства, за 2018 год ВРП по Республике Адыгея составил 108,4 миллиарда рублей, темп роста - 103,3 процента.

По темпам роста ВРП Адыгея опережает среднероссийские темпы (102,8 процента) и темпы среди регионов Южного федерального округа (101,4 процента). За 2019 год ожидается ВРП в Республике Адыгея в сумме 113,9 миллиарда рублей, или 102,2 процента к оценке 2018 года. Структуру валового регионального продукта Адыгеи в 2018 году в основном формируют промышленность, торговля и сельское хозяйство.

Оценка ВРП в 2020 году характеризуется отрицательной динамикой, снижение составит более 3 процентов. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекции, которое оказало существенное влияние на снижение потребительского спроса, реальных доходов и занятости населения. Скорость последующего восстановления экономики в республике, как и в целом по стране, будет во многом определяться эпидемиологической обстановкой.

На прогнозируемый период с 2021 года ожидается постепенное оживление и восстановление экономики. Проявление эффекта принятых антикризисных мер будет способствовать сохранению положительной динамики экономического роста до 2023 года.

Было отмечено, что по итогам восьми месяцев 2020 года индекс промпроизводства в Республике Адыгея составил 106,3 процента. В целом на среднесрочную перспективу (2021-2023 гг.) рост индекса промышленного производства будет происходить сдержанными темпами и к 2023 году увеличится на 9,8 процента по сравнению с 2019 годом - это выше среднероссийского темпа на 1,3 процента.

За восемь месяцев текущего года объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", снизился на 21,6 процента и составил 11,7 миллиарда рублей к январю - августу 2019 года. При этом введено 139,4 тысячи квадратных метров жилья.

Главная база экономического роста - это инвестиционная активность. За 2019 год объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) в Республике Адыгея составил 42,4 миллиарда рублей. По прогнозным оценкам, общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году ожидается на уровне 36,95 миллиарда рублей, что составляет 83 процента к уровню 2019 года.

По оценке минсельхоза РА, объем производства сельского хозяйства на 2020 год прогнозируется в размере 25,8 миллиарда рублей, что составляет 102,4 процента к уровню предыдущего года.

Существенную роль в развитии материальных отраслей экономики республики играют субъекты малого и среднего предпринимательства. В Адыгее сектор МСП по итогам 2019 года включает 3514 юридических лиц - субъекты МСП и 12 819 индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают занятость более 45 тысяч жителей региона.

В республике реализуется ряд мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Так, за девять месяцев 2020 года микрокредитной компанией "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея" предоставлено субъектам МСП 159 микрозаймов на общую сумму 402 миллиона рублей.

Комментируя доклад, глава республики подчеркнул, что задача руководства региона - минимизировать последствия пандемии для экономики и для жителей. Важно обеспечить штатное функционирование предприятий реального сектора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

"Мы должны усилить работу по тем направлениям, где прогнозируется спад производства. Будем адресно отрабатывать проблемные вопросы с представителями предприятий по отраслям, совместно с бизнес-сообществом искать пути преодоления негативных тенденций", - сказал Мурат Кумпилов.