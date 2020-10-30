В России будут играть в футбол круглый год

Сегодня в России отмечают День тренера. Поздравляют наставников профессионального спорта, детских спортивных школ, секций, инструкторов по фитнесу.

В этом году накануне праздника стартовала акция #обещаниетренеру. Она проходит в рамках нацпроекта "Демография" и проекта "Спорт - норма жизни". Каждый может отправить поздравление своему наставники и пообещать ему, например, занять призовое место на ближайшем чемпионате или пробежать десять километров.

А если зайти на портал федерального проекта "Спорт-норма жизни", то можно скачать уже готовые открытки с обещаниями: "Крутить педали до посинения. Не пасовать, а давать пас. Бегать, пока кроссовки не сгорят". Эти послания можно разместить с соцсетях или отправить в мессенджере. А при желании выложить еще и видео в TikTok - порадовать своего тренера новыми спортивными достижениями.

Поздравили соревнованием

В Астрахани День тренера отметили областным первенством по художественной гимнастике на призы основательницы этого вида спорта в регионе заслуженного тренера СССР Людмилы Тихомировой.

Три дня гимнастки от 8 до 17 лет демонстрируют мастерство в групповых и индивидуальных программах в спортивной школе олимпийского резерва, которая носит имя своей знаменитой землячки. Из-за пандемии соревнования прошли без зрителей. И церемония награждения 30 октября в День тренера пройдет без фанфар. Но это не повлияло на настроение участниц.

"Все очень празднично, ведь это первое после карантина большое квалификационное соревнование, - рассказала "РГ" пресс-секретарь школы олимпийского резерва имени Л.А. Тихомировой Татьяна Ефимова. - Все участницы - довольные, в ярких купальниках, с прическами и макияжем. Ведь художественная гимнастика - очень красивый вид спорта. И девочки, конечно же, хотят блистать".

А тренеры получили удовольствие от результатов своих гимнасток. Девочки смогли показать то, чему научились. "То есть все поздравили друг друга уже самим соревнованием", - добавляет Татьяна Ефимова. По результатам первенства участницам вручили медали, грамоты и памятные призы, присваивали очередной квалификационный разряд. Из-за санитарных ограничений соревнования организовывали так, чтобы на площадке одновременно находились не более 50 человек, на входе - термометрия и обработка рук, каждый час - дезинфекция, все гимнастки - в масках вплоть до выхода на выступление.

Между тем, гости все же были: выпускница астраханской спортшколы, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Елена Шаламова приехала в альма-матер, чтобы поздравить тренеров с праздником и пожелать участницам соревнований большой удачи.

Зима футболу не помеха

Накануне Дня тренера в Архангельской области открылись два новых спортивных объекта: современное футбольное поле в Няндоме и универсальная спортплощадка на территории школы №28. Они появились благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Еще недавно мальчишкам районного центра Няндомы оставалось лишь мечтать о большом футбольном поле с искусственным покрытием. Объект ценой 13 миллионов рублей на средства федерального и областного бюджетов создали в городском парке. Там смогут гонять мяч и воспитанники Няндомской ДЮСШ, и просто любители футбола всех возрастов. А если учесть, что в парке уже есть площадки для стритбола, волейбола, скейта и сдачи норм ГТО, а также лыжероллерная трасса, то получается целый комплекс для занятий спортом на свежем воздухе в любое время года.

"Парк в Няндоме с развитой спортивной инфраструктурой может служить образцом для других муниципальных образований области, - отметил руководитель регионального агентства по спорту Андрей Багрецов. - Такой комплексный подход позволяет привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом огромное количество людей разных поколений".

Объединяющим центром спортивной жизни станет и площадка у архангельской школы №28. Ее очень ждали жители округа Варавино-Фактория. Еще в 1980-е у школы установили хоккейную "коробку", которая сорок лет была любимым спортивным местом всего микрорайона. Теперь здесь появилась большая современная площадка в 800 квадратных метров.

На ней можно заниматься футболом (и зимним тоже), баскетболом, легкой атлетикой и другими видами спорта. На все работы ушло более 2,2 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона принесла победа в областном конкурсе, остальную сумму добавили город и школа.

И это не первая крутая школьная спортплощадка, открытая в Архангельске в 2020 году. К примеру, в 50-й школе создали современное футбольное поле с искусственным покрытием и освещением. А в 49-й школе открыли многофункциональную площадку для круглогодичных занятий спортом. Всего за 2020 год в Архангельской области появится около 30 универсальных игровых площадок и других спортивных сооружений шаговой доступности.

Большая арена для малого города

Удивительным отношением к спорту отличается Югра. Казалось бы, это традиционно вахтовый регион, куда в основном приезжают, чтобы добывать нефть и газ. Но здесь напрочь перечеркнули эту установку временщиков, создавая условия для полноценной жизни и развития жителей.

В регионе действует несколько центров, построенных по стандартам мирового уровня. И что очень важно, в них созданы все условия и для людей, которым по состоянию здоровья вход в такие центры обычно заказан. Особо трепетное отношение - к юным жителя округа. Недавно здесь, в Урае, а это город, где всего-то 40 тысяч жителей, открылась ледовая арена, подобных которой нет и в больших городах. Ее общая площадь - две тысячи квадратных метров. Крытый каток построен с учетом всех международных стандартов. Так что здесь есть все условия для занятий хоккеем и фигурным катанием, причем, круглый год. Тренировки уже вовсю идут.

Специально для занятий по фигурному катанию пригласили отличного тренера из соседней Свердловской области, рассказал Вадим Архипов, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Урая. Череду тренировочных занятий открыли и самые маленькие спортсмены - от трех до четырех лет. В общей сложности фигурному катанию на первоначальном этапе будут обучаться 30 спортсменов. В следующем году планируют организовать дополнительный набор детей-фигуристов.

Арена доступна всем горожанам. Сюда любой может прийти покататься на коньках. Что очень важно, поскольку при морозах зимой под 50 градусов на обычном уличном катке в этих краях нечего делать. Отметим, что с введением в эксплуатацию "Урай Арены" в рамках национального проекта "Демография", доля жителей, постоянно занимающихся физкультурой и спортом, достигла в городе почти 60 процентов.

Кстати, в стране доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна достигнуть к 2030 году 70 процентов. По итогам прошлого года она составляла 43 процента. Так что цель - вполне достижима. Это будет и для тренеров большим подарком. С такими спортивными аренами и стадионами их работа станет более комфортной и результативной.

Справка "РГ"

По данным Минспорта, в 2021-2023 годах в России построят и введут в эксплуатацию шесть региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса.