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30.10.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

В Сочи фальшивомонетчицу приговорили к условному сроку

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фальшивомонетничестве по части 1 статьи 186 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

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Из приговора суда следует, что в мае этого года подсудимая 1991 года рождения заказала через интернет 15 заведомо поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей на общую сумму 75 тысяч рублей. За одну подделку она заплатила 1,8 тысячи.

Расплачиваясь в различных торговых точках, она сбывала поддельные купюры. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Обвиняемая полностью признала свою вину.

Приняв во внимание возмещение денег организациям, в которых подсудимая реализовала поддельные купюры, суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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