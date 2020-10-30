В Сочи синоптики спрогнозировали смерчи над Черным морем

В ближайшие два дня в Сочи прогнозируют ухудшение погоды, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"По данным метеорологов, днем и до конца суток 31 октября, а также 1 и 2 ноября на курорте ожидаются сильные дожди с грозами и градом, - говорится в сообщении. - На реках прогнозируют подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также 1 и 2 ноября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем".

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении происшествий звонить по номеру "112".