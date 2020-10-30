В Сочи за расстрел бизнесмена убийцы получили 41 год на двоих

Двум жителям Сочи, которых присяжные признали виновными в убийствах и незаконном обороте оружия, вынесен приговор по громкому делу. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Из приговора суда следует, что в октябре 2010 года в Сочи мужчины, вооруженные пистолетом и пистолетом-пулеметом, подъехали на мотоцикле к кафе, где обедал бизнесмен. Подсудимые выпустили в него около 20 пуль, три из которых тяжело ранили мужчину, после чего он скончался в больнице. Через полтора года в том же кафе был застрелен еще один бизнесмен. Согласно обвинению, подозреваемые расстреляли предпринимателя из пистолетов с глушителями и скрылись на двух мопедах.

Как сообщала "РГ", один из нападавших был задержан ранее, но в феврале 2017 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей его оправдали. А второго исполнителя преступления экстрадировали из Греции, где он скрывался.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, тогда надзорное ведомство не согласилось с приговором суда и обжаловало его. Уголовное дело было направлено в суд заместителем Генерального прокурора РФ Андреем Кикотем.

Во время судебного процесса сторона защиты и сами подсудимые настаивали на своей невиновности, однако, в августе этого года большинством голосов - шесть против двух - присяжные заседатели признали подсудимых виновными по всем пунктам обвинения, а именно в убийствах бизнесменов из Сочи, а также по нескольким эпизодам незаконного оборота оружия.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд вынес приговор, согласно которому подсудимые признаны виновными, назначил им наказание: одному - 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, а второму - 21 год с тем же ограничением свободы. Осужденным предстоит отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.