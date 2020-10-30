В Волгограде умирающего ветерана попытались перевести в психбольницу

Прокуратура Волгограда проведет проверку после попытки перевести 87-летнего пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию из госпиталя для ветеранов в психиатрическую больницу. Мужчина скончался.

Как сообщают РИА Новости, пожилой мужчина с подозрениями коронавирус был переведен из железнодорожной больницы в госпиталь для ветеранов, перепрофилированный под COVID-госпиталь​​​.

Через несколько дней дочери ветерана сообщили, что ее отца переводят в психиатрическую больницу, где также принимали пациентов с коронавирусом. Женщина решила забрать отца домой, но, увидев его в плохом состоянии, потребовала поместить его в реанимацию. Там 87-летний мужчина скончался.

Руководство госпиталя заявило, что пожилой человек ранее перенес инсульт, имел сердечно-сосудистые заболевания и страдал деменцией. В результате оказывать ему помощь в условиях госпиталя было невозможно, поэтому его попытались перевести в специализированное учреждение.

По факту ЧП комитет здравоохранения области проводит проверку.