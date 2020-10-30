Житель Северной Осетии осужден на 13 лет за финансирование "ИГ"

Южный окружной военный суд приговорил жителя Северной Осетии - Алании к лишению свободы на 13 лет в исправительной колонии строгого режима за финансирование запрещенной в РФ организации "ИГ". Кроме того, мужчина выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии суда, в конце ноября 2017 года, находясь в Симферополе, обвиняемый перевел 49500 рублей с личного банковского счета на счет другого лица для дальнейшего финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Напомним, в марте нынешнего года ФСБ совместно с Росфинмониторингом раскрыли международную сеть финансирования запрещенной в РФ организации "ИГ". Законспирированная под видом сбора благотворительных пожертвований сеть к тому моменту собрала около двух миллионов рублей в Крыму, Республике Коми и Ростовской области. Деньги собирались под видом добровольных пожертвований на благотворительность, аккумулировались, а затем выводились на зарубежные счета.