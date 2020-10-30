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30.10.2020 09:36
Рубрика: Общество

Крупный уральский вуз перешел на дистанционное обучение до февраля

Текст: Татьяна Воробьева

Уральский федеральный университет переходит на дистанционный формат обучения до первого февраля.

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Как говорится в сообщении вуза, со второго ноября и до 31 января 2021 года до особых распоряжений учебный процесс будет полностью удаленным. Это касается и грядущей экзаменационной сессии.

"Исключение составят лабораторные работы для инженерных и естественнонаучных направлений подготовки магистрантов и аспирантов, требующие использования исследовательского оборудования", - пояснили в учебном заведении, отметив, что в таком случае будут соблюдены все необходимые санитарные нормы.

Накануне, по данным оперативного штаба, в Свердловской области было выявлено еще 290 случаев COVID-19 (из них 91 - в Екатеринбурге). Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 650.

Также за сутки подтвердилась гибель еще семерых больных COVID-19 (общее количество скончавшихся- 759).

Между тем

В ресторанах и такси появятся зонирующие защитные перегородки. Они должны быть смонтированы так, чтобы был обеспечен барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми, что должно оградить человека от воздействия микрокапель, выделяемых при дыхании и разговоре.

Жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Это может быть, к примеру, пластиковый экран или пленка.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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