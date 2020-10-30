Под Екатеринбургом нашли места массовых захоронений репрессированных

Научно-поисковые работы в окрестностях Мемориала жертв политических репрессий проходили этим летом. Инициатор - Музей истории Екатеринбурга. В конце 2016 года учреждение получило на баланс мемориальный комплекс, и сейчас решило вплотную заняться исследованием территории.

- Тема поднимается с 1990-х, когда были вскрыты первые захоронения, - рассказывает директор музея Сергей Каменский. - В те годы были определены границы зоны, но сразу было понятно, что они неполные. Мы проводили интервью с людьми, которые могли что-то рассказать о событиях 1930-1950-х годов, изучали документы. Этим летом решили исследовать местность: выделили средства, пригласили известного археолога и поисковика Сергея Погорелова. В результате обнаружили две точки, где могут быть захоронения: северная зона, около спортивной базы "Динамо", и южная - рядом с действующим мемориалом.

- Акцент в исследовании пока решено сделать на южную зону, она занимает территорию размерами примерно 500 на 150 метров, включает в себя, в том числе, участок Ново-Московского тракта и коммуникаций вдоль него - они в значительной мере уничтожили братские могилы, - а также территорию самого мемориала, при строительстве которого также были частично повреждены многие захоронения", - говорит Сергей Погорелов.

Одна могильная яма оказалась пустой - возможно, это была заготовка для захоронения, которую позже засыпали. Во второй нашли костные останки. Поднимать их не стали - процедура требует более тщательной подготовки и привлечения профильных специалистов.

В следующем году исследования территории продолжатся. В первую очередь, ученые хотят занести все могилы в план участка, точно установить границы захоронений и начать работать с местностью как с охраняемым объектом. В планах масштабная реконструкция мемориального комплекса, которая, по словам Сергея Каменского, потребует не только демонтажа действующей постройки, но и может затронуть участок федеральной трассы.

- Очень вероятно, что сейчас автомобилисты ездят по костям, - объясняет Сергей Каменский. - Нужно, чтобы мемориал выходил на трассу, чтобы люди понимали, где они едут, и, как минимум, снижали скорость, проезжая этот участок.

Вторая задача - продолжать изучение территории. Точно установить, где происходили расстрелы, были ли бараки для репрессированных. Это, по словам экспертов, может занять несколько лет.

Третья цель - самая масштабная: поднять останки всех захороненных и установить их личность.

- Но это задача лет на 20, и она требует общественного согласия, - отмечает Сергей Каменский. - Потомки одних будут рады, что родственника можно будет перезахоронить, другие скажут, что не нужно тревожить прах. А если люди лежат в одной могиле, как быть?

Согласно историческим свидетельствам, массовые расстрелы и захоронение репрессированных происходили на 12 километре Московского тракта в 1930-1950-х годах. В 1990-е из могил удалось поднять останки 31 погибшего, но, по оценкам историков, речь может идти более чем о 20 тысячах убитых.