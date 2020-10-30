ФАС оспорила госконтракт по установке камер слежения в Челябинске

Антимонопольная служба оспорила в суде сделку по передаче в собственность региона аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Его в 2018 году по цене в 317,6 миллиона рублей областному государственному казенному учреждению "Центр обработки вызовов системы 112 - Безопасный регион" уступила компания "Ростелеком".

Антимонопольщики пришли к выводу, что закупка была организована под конкретного продавца, которому были созданы преимущественные условия на торгах, и Челябинский арбитражный суд их доводы поддержал. Организатору торгов в лице ОКГУ отказано в удовлетворении жалобы на решение УФАС. Следующим шагом будет оспаривание самой сделки с применением всех последствий ее недействительности, отметили в ведомстве.

- Компания заранее обладала информацией о предстоящей закупке, - пояснила позицию ведомства представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. - Это подтверждается протоколом совещания по вопросу безопасности маршрутов передвижения при проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС -2020, участников которого стали и представители компании.

Кроме того, предметом договора, стала передача оборудования в аренду. Хотя из его содержания следовало, что исполнитель берет на себя обязательства по согласованию проектных решений, получению техусловий на размещение опор, конструкций и оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, что больше соответствует договору подряда. При этом в собственности компании на момент заключения контракта не было всего оборудования, которое он мог бы передать в аренду властям. Зато его описание полностью соответствовало уже введенным в строй комплексам "Ростелекома", которые он начал строить еще в 2014 году.

Изучив документы об исполнении контракта, антимнопольщики установили еще одну странность. Предусмотренный контрактом комплекс в полном объеме и с необходимым пакетом документов компания передала заказчику только в конце декабря 2018 года. При этом ОГКУ начал оплачивать его аренду двумя месяцами раньше, перечислив компании 20,5 миллиона рублей. Теперь антимонопольная служба требует вернуть эти деньги в бюджет, как неосновательное обогащение.

Интересно, что сам заказчик работ никаких имущественных претензий "Ростелекому" не предъявлял. Более того, вместе с исполнителем фигурирует в суде в качестве ответчика. В "Ростелекоме" до окончания судебных разбирательств от каких-либо комментариев "РГ" отказались.

- В настоящее время идет судебное разбирательство по вопросу обжалования решения комиссии УФАС Челябинской области, которое и легло в основу иска, - сообщила представитель ПАО "Ростелеком" в Челябинской области Оксана Кувакина. - Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение дела по заявлению антимонопольщиков до вступления в силу судебного акта по вопросу законности их решения.