В Челябинске ребенка травмировало упавшее дерево

В Челябинске выясняют обстоятельства падения дерева на восьмилетнего ребенка во время игры во дворе. Пострадавшая девочка госпитализирована, сообщили в пятницу в УМВД Челябинска.

- Инцидент произошел 28 октября в Советском районе Челябинска, - рассказала "РГ" представитель УВД Любовь Гайнуллина. - Во дворе многоквартирного дома на восьмилетнюю девочку упало старое дерево. Ребенок госпитализирован. В отделе полиции Советского района по заявлению родителей проводится проверка.

По предварительной информации, у девочки сложные переломы ноги и руки. Она находится в реанимации. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, почему представляющее опасность дерево не убрали соответствующие службы.