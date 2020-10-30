Знаковые сооружения Среднего Урала превратили в тактильные экспонаты

Одной из самых необычных экспозиций международного форума 100+ TechnoBuild стал "Город-конструктор": 25 предельно реалистичных копий знаковых сооружений Среднего Урала из дерева или пластика, с помощью которых незрячие могут изучать архитектуру.

В "Городе-конструкторе" в отличие от обычного музея все экспонаты можно было потрогать, что привлекло посетителей разных возрастов. Фото: Татьяна Андреева

В отличие от обычных музейных экспонатов за стеклом эти можно и даже нужно трогать руками: макеты в точности повторяют и внешний облик зданий, и их внутреннюю планировку. Нащупав руками лепнину, проведите подушечками пальцев по неровностям оконных витражей, почувствуйте разную фактуру черепицы на крыше. А сняв эту самую крышу или убрав часть стены, пересчитайте внутренние помещения, "поднимитесь" по лестнице.

Сборные макеты выполнены в масштабе от 1:50 до 1:200, съемные части крепятся к основному корпусу магнитами - так их легко снимать и изучать. Не у всех моделей воспроизведен интерьер, но там, где он есть, мебель расставлена в точности с оригиналом, уверяют авторы проекта. Цвет и украшения фасадов аутентичны, к примеру, чтобы разглядеть скульптуры воина, рабочего и ученого на крыше Екатеринбургской мэрии, человеку даже с хорошим зрением надо сильно задрать голову вверх и вглядеться, а тут они на уровне глаз.

Макеты подсвечены и автоматизированы, не могу удержаться и нажимаю кнопку: мимо управления Верх-Исетским заводом бежит по каналу вода, крутятся колеса, которые приводят в движение механизмы металлургического производства. Особенность экспонатов - металлический штырек сбоку: он помогает слепым сориентироваться в размерах здания по отношению к человеческому росту.

Автор идеи - потерявший зрение искусствовед Алексей Филатов. Работая в школе для слепых и слабовидящих, он столкнулся с тем, что ученики на слух с трудом воспринимают, что такое масштаб памятника, им сложно понять всю прелесть архитектурных нюансов, тем более, как выглядит здание изнутри.

Филатов загорелся мыслью создать специальное учебное пособие - тактильный античный храм. И пришел с этим в благотворительный фонд "Другой мир". Когда собрали нужную сумму и напечатали образец на 3D-принтере, педагог предложил дополнить коллекцию православным и буддийским религиозными сооружениями.

- И тут мы подумали: а почему только церкви? Почему не донести до слепых, какая красота их окружает? Да и не только слепым, но и зрячим это будет очень интересно, не все ведь знакомы с уральскими достопримечательностями, особенно расположенными за пределами Екатеринбурга, - говорит президент фонда "Другой мир" Наталья Заиченко.

К концу года макетов обещают уже 50. Типовых, скучных среди них нет, лишь исторические памятники и знаковые сооружения. Причем отбирали их методом народного голосования, поэтому наряду с наклонной Невьянской башней и купеческими усадьбами здесь можно увидеть промышленные объекты в стиле советского конструктивизма. Например, Белую башню, которая верой и правдой служил водонапорным сооружением соцгородку Уралмашзавода. Неоклассическая колоннада и лепной декор Уральского федерального университета соседствует с модернистским Дворцом молодежи и ажурным куполом цирком 1980 "года рождения". А уж старые особняки - и вовсе буйство стилей: тут вам и эклектичный доходный дом купца Первушина, и старорусская деревянная резная усадьба купцов Агафуровых, и крутая смесь необарокко, псевдоготики и неомавританских мотивов в доме Севастьянова.

Главная черта всех экспонатов - для своего времени они были технологическим прорывом. К примеру, зодчий Невьянской башни еще в 1725 году применил принцип современных железобетонных конструкций: железочугунный каркас на первом ярусе и армированные чугунные балки, с помощью которых перекрываются широкие пролеты.

На создание каждого макета уходит пара месяцев: сначала рождается 3D-проект, потом изготавливают детали на 3D-принтере, лазерных и фрезерных станках. А доводят изделия до ума вручную: красят, клеят, вырезают.

- Если сохранились исторические чертежи, мастера работают по ним. Если нет, ищут старые фото. Иногда нет ничего, кроме пожарных планов. Помогают нам в работе госархив Свердловской области, управление по охране памятников, Екатеринбургская епархия, музей архитектуры и дизайна архитектурного университета, - рассказывает Юлия Антропова, советник президента фонда "Другой мир".

Одна из целей "Города-конструктора" - сохранить архитектурное наследие. Среди экспонатов можно увидеть и те объекты, что сохранились почти без изменений до наших дней, и те, которым повезло меньше. Экскурсии будет выстроены так, что часть информации туристы услышат от гида, а часть добудут сами, дойдя или доехав до оригинала.