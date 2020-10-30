РЕН ТВ покажет самые ожидаемые боксерские бои года

31 октября РЕН ТВ в рамках проекта "Бойцовский клуб" покажет в прямом эфире два главных боя года для поклонников бокса. В Сочи чемпион WBA и IBF Мурат Гассиев дебютирует в тяжелом весе против албанца Нури Сефери, а в Лондоне украинский боксер Александр Усик встретится с супертяжем Дереком Чисорой. Зрители РЕН ТВ смогут увидеть поединок Гассиева и два предваряющих его боя из Сочи, а по окончании турнира в Сочи - трансляцию противостояния Усика и Чисоры.

Фото: РЕН ТВ

Жара в Сочи: возвращение Гассиева

Телеканал РЕН ТВ выступит в качестве соорганизатора турнира по боксу в Сочи, главным продюсером которого будет генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Это уже третье по счету боксерское шоу РЕН ТВ за год. Наиболее громким поединком "Бойцовского клуба" стал бой звезды ММА Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Трансляция боя собрала 29 ноября 2019 года у телеэкранов половину мужского населения России, установив эфирный рекорд телеканала.

Бой Гассиева - событие международного масштаба, ведь российский боксер по праву считается одной из мировых звезд первого тяжелого веса. Гассиев находится в самом расцвете сил и готовится наверстывать упущенное после травмы, которая выбила финалиста Всемирной боксерской суперсерии на два года из спорта. Цель Гассиева - элита супертяжелого веса, и большинство экспертов сходятся во мнении, что ему по силам стать самым титулованным российским супертяжем современности. "Когда я дрался в первом тяжелом весе, то часто проводил спарринги с супертяжами. Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника. Возможно, только лишь габаритами отличаются", - заявил Мурат Гассиев на пресс-конференции "Известий", посвященной предстоящему бою.

Но легким поединок для Гассиева вряд ли окажется. Нури Сефери, носящий прозвище "Албанский Тайсон", менее титулованный боксер, но за его плечами двадцатилетняя карьера в супертяжелом весе, более 40 боев, половина которых закончилась нокаутами, и титул экс-чемпиона Европы по версии WBO. Эксперт по единоборствам и общественный деятель Камил Гаджиев призвал не недооценивать соперника Гассиева: "Сефери ничего не теряет, его недостатки могут стать его преимуществами. Возможно, Нури и уступит нокаутом, но все посмотрят качественный бокс".

Момент истины в Лондоне: экзамен для Усика

Завершит эфир "Бойцовского клуба" поединок абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика. Один из самых талантливых тяжеловесов в мире, Усик - единственная знаменитость с Украины, регулярно посещающая Крым и считающая русских братским народом, благодаря чему давно завоевал любовь не только поклонников бокса, но и жителей России. Чтобы выйти на титульный поединок, Усику нужно будет одержать верх над топовым британским супертяжем Дереком Чисорой, и тогда Усик станет претендентом на бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Поединок с Дереком Чисорой, выигравшим три последний боя, станет настоящим экзаменом для Александра Усика в элите супертяжелового веса.

Трансляция "Бойцовского клуба" на РЕН ТВ начнется 31 октября в 22:00 по московскому времени.