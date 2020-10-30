РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии

В Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) подан комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V" , сообщили сегодня в РФПИ.

"Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии. В то время как ситуация с пандемией коронавируса в мире пока не демонстрирует улучшения, партнерство по вакцине "Спутник V" позволит скоординировать усилия наших стран и предоставить населению Бразилии безопасную, эффективную вакцину на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека", - прокомментировал новость глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в РФПИ сообщали, что регистрация российской вакцины на территории Бразилии будет возможна по итогам клинического исследования на добровольцах с участием ведущих бразильских клиник.