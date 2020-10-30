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30.10.2020 15:53
Рубрика: Общество

Роскомнадзор призвал СМИ не задевать чувства верующих

Текст: Алексей Дуэль
Российские средства массовой информации не должны публиковать материалы, в том числе графические изображения, затрагивающие чувства верующих, их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к распространяющим подобную информацию ресурсам жестко ограничиваться. Об этом предупреждает Роскомнадзор в разъяснении, опубликованном на сайте ведомства.

"В связи с публикациями в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий, - отмечают в Роскомнадзоре. - Позиция государственных органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ в отношении подобных материалов религиозной тематики всегда была однозначна и последовательна. Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".

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Надзорное ведомство просит средства массовой информации воздержаться от подобных публикаций. Их появление будет расценено как нарушение норм законов, предупреждает Роскомнадзор.

"Распространение (таких материалов) будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - заверили в ведомстве.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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