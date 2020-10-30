Росреестр обозначит на карте привлекательные для инвесторов участки

Росреестр обозначит на Публичной кадастровой карте (ПКК) участки, пригодные для жилищного строительства.

Это должно привлечь инвесторов к освоению таких земель, отмечает пресс-служба ведомства. Ради этого Росреестр планирует заключить с регионами соглашения о размещении на карте пока не задействованных, но привлекательных для инвесторов участков, сообщил замруководителя Росреестра Алексей Штейников во время совещания с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Среди задач Росреестра - работа по анализу эффективности использования земельных участков для выявления возможности использования их в жилищном строительстве. Нацпроектом "Жилье и городская среда" к 2024 году предполагается вовлечь в жилищное строительство 50,3 тысячи га. Ведомством выявлено уже более 5,5 тысячи участков общей площадью более 100 тысяч га. По оценкам Росреестра, на них можно дополнительно построить 500 млн кв. м жилья.

Сейчас Росреестр разрабатывает технологию по отображению выявленных участков на Публичной кадастровой карте. "Мы соберем всю информацию на одной платформе - Публичной кадастровой карте - где в режиме онлайн можно будет получить необходимые сведения о пригодном для строительства участке. Необходимо также наладить взаимодействие между потенциальными инвесторами и местными властями по принципу "одного окна". Заинтересованные лица должны иметь быстрый доступ к консультационной помощи в оформлении прав на выбранный земельный участок и по всем сопутствующим вопросам", - подчеркнул заместитель главы ведомства.