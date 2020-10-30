Россия и Вьетнам будут расширять взаимодействие в области обороны

Минобороны РФ надеется на дальнейшее расширение сотрудничества в области обороны, которое было подписано с Вьетнамом в феврале этого года. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе онлайн-переговоров с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

По словам Шойгу, в целом взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Вьетнама оценивается как положительное.

Глава российского военного ведомства готов продолжить координацию в рамках механизма Совещаний министров обороны АСЕАН с партнерами "СМОА плюс".

Шойгу отметил, что Россия придает особое значение неформальным встречам глав оборонных ведомств в "российско-асеановском формате". "На таких площадках стороны могут откровенно обсудить проблемы региона", - сказал министр.

В ходе переговоров Шойгу выразил соболезнования вьетнамскому народу в связи с масштабными наводнениями и оползнями в центральных провинциях Вьетнама и попросил передать слова поддержки родным и близким погибших.

"Знаю, что в спасательных операциях героически проявили себя военнослужащие, в том числе офицеры и генералы", - отметил Шойгу.

В свою очередь, министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить высоко оценил вклад российских военных специалистов по борьбе с коронавирусом и созданию вакцины "Спутник V".

Лить также поздравил Шойгу с проведением Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытием историко-мемориального комплекса "Дорога памяти", проведением форума "Армия" и Армейских международных игр.

Глава военного ведомства Вьетнама отметил, что традиционные дружеские отношения и все мероприятия стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией преодолевают все трудности, постоянно укрепляются и развиваются, несмотря на пандемию.