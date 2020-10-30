Новости

Названы десять лучших фильмов 80-х 15:59
Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу 15:14
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 15:00
Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры 14:22
В Сети запретили критиковать фильм про черных Питера Пэна и Алису 13:48

Россияне назвали своих любимых певца и певицу

Новости
    30.10.2020, 17:01
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты ежегодного опроса жителей России, целью которого было определить лучших эстрадных певцов 2020 года.

Фото: kinopoisk.ru
Названы десять лучших фильмов 80-х

Как уточнено на сайте ВЦИОМ, акция была проведена в сотрудничестве с премией доверия потребителей "Марка №1 в России - 2020". И по ее итогам картина сложилась следующая.

Среди певиц публика в наибольшей степени выделила Полину Гагарину, ставшую лидером чарта с 12% голосов. Следом с серьезным отставанием идут Алла Пугачева и Валерия, набравшие по 7%.

По 3% на счету Светланы Лободы, Ларисы Долиной и Софии Ротару, по 2% - у Ани Лорак, Елены Ваенги, Надежды Бабкиной и Зиверт.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу

Что касается мужского пола, то по данному департаменту вперед вырвался с 9% Филипп Киркоров. В затылок которому жарко надышал друг и коллега Николай Басков с 8% голосов. Третья ступенька пьедестала отошла к Сергею Лазареву, 6%.

Остальные: Дима Билан, Лев Лещенко и Григорий Лепс - по 4%. Стас Михайлов и Олег Газманов - по 3%. По 2% опрошенных закрепили за собой Валерий Меладзе и Баста, единственный рэпер в перечне.

Новости

Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию 13:25
Вышел трейлер постапокалипсиса Майкла Бэя про COVID "Певчая птица" 13:05
Вышел новый тизер хоррора "Хэллоуин убивает" 12:42
Россияне назвали самых страшных персонажей фильмов ужасов 11:35
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым 29.10.2020
Официально: Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус 29.10.2020
Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом 29.10.2020
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ AC/DC
Новый клип AC/DC набрал 3,5 миллиона просмотров в Сети 28.10.2020
"Курьер" украл у певицы Нины Шильниковой более 3,3 миллиона рублей 28.10.2020
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 28.10.2020
⧣ Украина
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Певица Лолита переболела коронавирусом 07.10.2020
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 08.09.2020
Стало известно имя соведущего Тодоренко на "Орле и Решке" 01.09.2020