Россияне назвали своих любимых певца и певицу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты ежегодного опроса жителей России, целью которого было определить лучших эстрадных певцов 2020 года.

Как уточнено на сайте ВЦИОМ, акция была проведена в сотрудничестве с премией доверия потребителей "Марка №1 в России - 2020". И по ее итогам картина сложилась следующая.

Среди певиц публика в наибольшей степени выделила Полину Гагарину, ставшую лидером чарта с 12% голосов. Следом с серьезным отставанием идут Алла Пугачева и Валерия, набравшие по 7%.

По 3% на счету Светланы Лободы, Ларисы Долиной и Софии Ротару, по 2% - у Ани Лорак, Елены Ваенги, Надежды Бабкиной и Зиверт.

Что касается мужского пола, то по данному департаменту вперед вырвался с 9% Филипп Киркоров. В затылок которому жарко надышал друг и коллега Николай Басков с 8% голосов. Третья ступенька пьедестала отошла к Сергею Лазареву, 6%.

Остальные: Дима Билан, Лев Лещенко и Григорий Лепс - по 4%. Стас Михайлов и Олег Газманов - по 3%. По 2% опрошенных закрепили за собой Валерий Меладзе и Баста, единственный рэпер в перечне.