Российские гимнасты не выступят на чемпионате Европы в Турции

Сборная России по спортивной гимнастике приняла решение пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Турции в декабре.

Первенство было перенесено из Баку в турецкий город Мерсин 5 октября по решению Европейского гимнастического союза. Мужчины должны выявить сильнейших с 9 по 13 декабря, соревнования среди женщин были запланированы с 17 по 20 декабря.

О решении сняться с турнира сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы... Очень жаль, что в этом году нам не удастся выступить на таком крупном старте. Возможно, в декабре мы организуем специальный турнир для членов сборных команд", - сказала Родионенко ТАСС.