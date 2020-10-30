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30.10.2020 13:33
Рубрика: Общество

РПЦ закроет часть монастырей для профилактики коронавируса

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь усилила контроль за безопасностью прихожан в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

Фото: iStock
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Первый викарий патриарха Кирилла по Москве, управляющий делами патриархии митрополит Дионисий распространил циркулярные письма, в которых, в частности, сообщил, что в регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры, сообщает агентство "Интерфакс".

В целом же по России действует правило: в случае заболевания хотя бы одного насельника или насельницы монастырь закрывается на 14-дневный карантин.

Митрополит Дионисий также сообщил, что с учетом текущей ситуации и "в заботе о жизни и здоровье мирян и священнослужителей" патриарх Кирилл благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные всем санитарные правила.

Фото: iStock
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Цитируя циркулярное письмо управляющего делами патриархии, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал его появление в своем телеграмм- канале: "Очень важное напоминание о том, что угроза инфицирования сохраняется и даже растет, и ради сохранения здоровья, а иногда и жизни собратьев по вере необходимо соблюдать все профилактические меры. Забота о тех, кто слабее - причина всего, что делается Церковью в сфере борьбы с распространением коронавируса".

В храмы Русской православной церкви уже не допускаются люди без гигиенических масок, священники обязаны будут носить маски при общении с прихожанами и при совершении исповеди. Исповедующимся рекомендовано готовить список своих грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику. Отменяется традиционное целование рук духовенства при благословлении прихожан.

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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