Новости

В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 29.10.2020
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 29.10.2020
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 29.10.2020
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 29.10.2020
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 29.10.2020
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 29.10.2020
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 29.10.2020
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 29.10.2020
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 29.10.2020
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 29.10.2020
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 29.10.2020
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 29.10.2020
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 29.10.2020
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 29.10.2020
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 29.10.2020
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 29.10.2020
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 29.10.2020
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 29.10.2020
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 29.10.2020
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 29.10.2020
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 29.10.2020
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Подал на удачу

Рублев на отказе соперника оказался в 1/4 финала
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8300)
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые входят в топ-10 мирового рейтинга, пробились в четвертьфинал в турнире в Вене.

Рублев идет дальше, затратив минимум сил. В матче с Янником Синнером он вел с брейком со счетом 2:1. В этот момент итальянец отказался от продолжения борьбы. Встреча продлилась всего 9 минут. Андрей одержал уже 36-ю победу в сезоне при семи поражениях. Следующим соперником Рублева стал победитель противостояния между чилийцем Кристьяном Гарином и действующим чемпионом турнира австрийцем Домиником Тимом.

Медведев отыграл на корте полноценный матч. Даниил почти два часа бился с 81-й ракеткой мира Вашеком Поспишилом из Канады. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. За выход в финал он поспорит с Кевином Андерсоном из ЮАР.

На чемпионате России по плаванию побили еще два рекорда
Спорт Теннис

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19