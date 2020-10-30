Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые входят в топ-10 мирового рейтинга, пробились в четвертьфинал в турнире в Вене.

Рублев идет дальше, затратив минимум сил. В матче с Янником Синнером он вел с брейком со счетом 2:1. В этот момент итальянец отказался от продолжения борьбы. Встреча продлилась всего 9 минут. Андрей одержал уже 36-ю победу в сезоне при семи поражениях. Следующим соперником Рублева стал победитель противостояния между чилийцем Кристьяном Гарином и действующим чемпионом турнира австрийцем Домиником Тимом.

Медведев отыграл на корте полноценный матч. Даниил почти два часа бился с 81-й ракеткой мира Вашеком Поспишилом из Канады. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. За выход в финал он поспорит с Кевином Андерсоном из ЮАР.