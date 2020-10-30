Рынок интеллектуальной собственности нуждается в синергии реестров правообладателей

Государственные и негосударственные реестры интеллектуальной собственности могут одинаково эффективно использоваться в судебной практике и бизнесе, заявили на сессии "Регистрация vs. депонирование, "win-win" или "lose-lose" в рамках международной онлайн-конференции Distant & Digital, которая проходила в Москве 8-9 октября 2020 года.

В обсуждении приняли участие председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Киргизской Республики ("Кыргызпатент") Динара Молдошева, заместитель директора РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции Республики Казахстан ("Казпатент") Макпал Шугаипова, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. Модератором встречи выступила вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain, заместитель генерального секретаря Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Ирина Яковлева.

Государственные и негосударственные реестры объектов интеллектуальной собственности (ОИС) - это два параллельных мира, для которых все чаще встает вопрос о синхронизации данных - как взаимодополняющих, усиливающих друг друга по информативной части, так и предоставляющих дополнительные инструменты защиты прав авторов и правообладателей, заявила Ирина Яковлева: "Государственные ведомства разных стран ведут реестры интеллектуальной собственности, собирают информацию об авторах и правообладателях, но при этом после регистрации прав отследить оборот некоторых объектов интеллектуальной собственности в коммерческой среде практически невозможно - например, программ для ЭВМ. Дело в том, что информация о сделках не отображается в ведомственных реестрах и подобный учет не ведется. В итоге потребитель лишается возможности получить полноценные данные об объекте и возникает риск судебных разбирательств".

В такой ситуации помочь могут негосударственные реестры, использующие технологию распределенных данных. В этих списках помимо информации о правах на любые виды ОИС содержатся данные и обо всех видах сделок с ними. Тем самым пользователь может видеть полную картину жизненного цикла ОИС.

Говоря о возможности совместной работы реестров двух видов, Динара Молдошева отметила, что на рынке интеллектуальной собственности уже сформировалась потребность в некоем гибридном решении, объединяющем государственные и негосударственные реестры: "Чтобы новую цифровую систему признавали правоохранительные и судебные органы, нужно провести большую реформу. В первую очередь, для нее должна быть создана законодательная база".

В Киргизии наибольшее количество сделок приходится на товарные знаки (60%). Реже всего правообладатели подают заявки на изобретения (3%), отметила Динара Молдошева: "В республике используются классические методы регистрации объектов авторского права. Наряду с этим правообладателям доступны регистрация, депонирование и воспроизведение объектов интеллектуальной собственности. При помощи блокчейн-технологий можно увидеть, как зарождался объект ИС, какие изменения с ним происходили. Развитие рынка ИС должно идти в ногу с инновационным прогрессом, а любой интеллектуальный продукт - коммерциализироваться и вносить вклад в экономическое развитие страны и создавать новые рабочие места. Это будет трендом ближайших лет".

В настоящий момент, отметила глава "Кыргызпатента", ведомство работает с 16 реестрами. В них включены как традиционные объекты интеллектуальной собственности (изобретения, товарные знаки), так и программы ЭВМ и базы данных.

По словам Макпал Шугаиповой, ведение государственных реестров в цифровом формате, а также экспертные работы и выдача охранных документов стали ключевыми направлениями работы ведомства: "90% заявок на патентование объектов интеллектуальной собственности поступают в наше ведомство онлайн. Кроме того, мы произвели оцифровку бумажных архивов. Сегодня в государственных реестрах республики насчитывается свыше 119 000 объектов интеллектуальной собственности, защищенных при помощи цифровых сервисов".

По словам представителя РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности", в Казахстане существуют только государственные реестры. Они предоставляют общедоступную достоверную информацию. Эти данные ежедневно обновляются и позволяют отследить изменения в статусах объектов интеллектуальной собственности.

Создание единой экосистемы для интеллектуальной собственности разных стран - первый шаг на пути к безопасности цифровых трансграничных сделок, подчеркнула Валерия Брусникина: "В 2019 году Роспатент зарегистрировал свыше 20 000 компьютерных программ, баз данных и топологий интегральных микросхем. В реестре "Кыргызпатента" насчитывается почти 4000 объектов авторского права. На мой взгляд, государственные и частные реестры не должны конкурировать между собой. Экосистема IPChain - пример сотрудничества между ними. Роспатент и Суд по интеллектуальным правам давно стали узлами этой сети. Ну а проблему доверия к частным реестрам легко решает корпоративный блокчейн с возможностью выделения защищенного канала для чувствительной информации".

По словам Антона Пушкова, "не все из 3500 стартапов Сколково - это малые и средние предприятия - могут позволить себе дорогостоящую процедуру патентования, особенно за рубежом. Помимо того, что делает IPChain, есть зарубежные сервисы, например WIPO Proof. Платформа предоставляет электронный токен, подтверждающий депонирование. Такие системы мы охотно поддерживаем".

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что, несмотря на разные правовые и технологические механизмы управления интеллектуальной собственностью, государственные и негосударственные реестры вполне могут стать единой системой.

Организаторами международной онлайн-конференции Distant & Digital выступали Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.