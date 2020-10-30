С ноября в кафе и ресторанах нельзя будет курить кальяны

Вступает в силу запрет на курение в кафе и ресторанах кальянов.

Октябрь стал последним месяцем, когда можно было заказать кальян в традиционном заведении общепита. С ноября любителям такой никотинсодержащей продукции придется искать специальные кальянные.

Напомним, что закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты​ ​ к обычным сигаретам, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля. Соответственно на эти средства доставки никотина распространились те же запреты, что и на обычные сигареты. Это касается и реализации, и рекламы, и использования. Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещена. Запрет распространяется на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления. В случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать паспорт. Кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, только в специально отведенных.

Но предприятиям общепита все-таки дали три месяца в виде переходного периода, чтобы они смогли адаптировать свой бизнес под новые условия. Этот переходный период заканчивается в конце октября. Как уточнил ​"Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который был одним из инициаторов введения ограничений для кальянов, закон не запретил ​ деятельность кальянных. Иными словами, для любителей покурить кальян просто должны появиться отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.