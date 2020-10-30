С ноября в кафе и ресторанах нельзя будет курить кальяны

Октябрь стал последним месяцем, когда можно было заказать кальян в традиционном заведении общепита. С ноября любителям такой никотинсодержащей продукции придется искать специальные кальянные.
Напомним, что закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля. Соответственно на эти средства доставки никотина распространились те же запреты, что и на обычные сигареты. Это касается и реализации, и рекламы, и использования. Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещена. Запрет распространяется на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления. В случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать паспорт. Кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, только в специально отведенных.
Но предприятиям общепита все-таки дали три месяца в виде переходного периода, чтобы они смогли адаптировать свой бизнес под новые условия. Этот переходный период заканчивается в конце октября. Как уточнил "Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который был одним из инициаторов введения ограничений для кальянов, закон не запретил деятельность кальянных. Иными словами, для любителей покурить кальян просто должны появиться отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.