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30.10.2020 03:00
Рубрика: Экономика

С ноября в кафе и ресторанах нельзя будет курить кальяны

Текст: Ольга Игнатова
Вступает в силу запрет на курение в кафе и ресторанах кальянов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Октябрь стал последним месяцем, когда можно было заказать кальян в традиционном заведении общепита. С ноября любителям такой никотинсодержащей продукции придется искать специальные кальянные.

Фото: iStock
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Напомним, что закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты​ ​ к обычным сигаретам, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля. Соответственно на эти средства доставки никотина распространились те же запреты, что и на обычные сигареты. Это касается и реализации, и рекламы, и использования. Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещена. Запрет распространяется на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления. В случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать паспорт. Кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, только в специально отведенных.

Но предприятиям общепита все-таки дали три месяца в виде переходного периода, чтобы они смогли адаптировать свой бизнес под новые условия. Этот переходный период заканчивается в конце октября. Как уточнил ​"Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который был одним из инициаторов введения ограничений для кальянов, закон не запретил ​ деятельность кальянных. Иными словами, для любителей покурить кальян просто должны появиться отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.

Экономика Бизнес Борьба с курением

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