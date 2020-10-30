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30.10.2020 01:03
Рубрика: В мире

С прилавков магазинов Walmart в США убрали оружие

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, распорядилась временно убрать огнестрельное оружие и патроны с прилавков после беспорядков в Филадельфии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: iStock
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"Принятое решение в компании объяснили принимаемыми дополнительно мерами безопасности. При этом в руководстве не уточнили, сколько по времени будет действовать это нововведение", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В США насчитывается около 4,7 тысяч магазинов торговой сети Walmart. В половине из них продается оружие и патроны. В ночь на четверг в Филадельфии вводился комендантский час, но он был нарушен. По данным городской мэрии, полиция задержала 40 человек. Им инкриминируется нападение на полицейских, грабежи со взломом, угон автомобилей и отказ подчиниться приказу представителей властей. Также были совершены попытки взлома 11 банкоматов. В стычках пострадали в целом 57 блюстителей порядка, из которых один госпитализирован. Причиной новых волнений стала гибель от рук полиции афроамериканца Уолтера Уоллеса.

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