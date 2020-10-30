Астрономы получили цветной снимок причудливой туманности Череп

Европейская южная обсерватория (ESO) показала новое четкое и цветное изображение причудливой газовой туманности, которая напоминает плывущий в темном пространстве космоса череп.

Снимок и краткий релиз к нему опубликованы на официальном сайте ESO. Сообщается, что изображение было получено при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT), который находится в чилийской пустыне Атакама. На снимке запечатлена газовая туманность, расположенная в центре южного созвездия Кита.

Получить это цветное и удивительно четкое изображение астрономам помог установленный на телескопе приемник FORS 2. Наблюдения велись "в лучах, испускаемых атомами отдельных химических элементов". Это дало данные о химическом составе и структуре объекта. Снимок туманности Череп показывает, что она насыщена водородом, обозначенным на изображении красным цветом, и кислородом, который отмечен голубым цветом.

Свое название эта причудливая туманность получила из-за сходства с гигантским черепом. Но есть у нее и другое, научное обозначение - NGC 246. Она находится примерно в 1600 световых годах от Земли. Эта туманность представляет собой остатки давно погибшей звезды типа Солнца. Она образовалась, когда эта звезда в конце своей эволюции сбросила внешнюю оболочку.

От светила в результате осталось лишь ее обнаженное ядро - белый карлик. Сейчас это одна из двух звезд, видимых в центре объекта NGC 246. Кстати, это первая известная науке планетарная туманность вокруг тройной звезды - тесной звездной пары, вокруг которой на большом расстоянии обращается третий компаньон.

"Эта туманность известна уже несколько столетий, но лишь в 2014 году астрономы при помощи телескопа VLT обнаружили, что кроме белого карлика и его компаньона в сердце туманности Череп таится и третья звезда, которой на приведенном снимке не видно, - сообщается в релизе ESO. - Это тусклый красный карлик по соседству с белым - на расстоянии от него, примерно в 500 раз большем, чем от Земли до Солнца".