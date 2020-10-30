Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным передать регионам часть ответственности для достижения национальных целей развития.

"Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, чтобы мы не создавали мелочной опеки, с одной стороны, а с другой стороны, были все нацелены на конечный результат", - заявил столичный градоначальник на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам мэра, необходимо продолжать оптимизацию показателей, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными. Так, по предыдущему указу о национальных целях развития было определено 15 показателей деятельности региональных властей. Теперь они расширены до 20.