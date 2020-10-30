Анализ ДНК сгустил тайну могилы вождя с шестью головами

Специалисты Брэдфордского университета (Великобритания) провели анализ ДНК, извлеченной из останков шести черепов загадочной средневековой могилы, и установили, что погребенные в ней люди были родственниками и умерли в разные столетия.

Об открытии рассказывает Live Science. Речь идет о так называемой могиле "шестиглавого вождя", которая была обнаружена еще в 1997 году в шотландском нагорье Истер-Росс.

Эта странная могила, в которой, как посчитали первоначально, находились останки одного человека, окруженного пятью черепами, была раскопана возле алтаря бывшей приходской церкви в Портмахомаке, рыбацкой деревне.

Захоронение неохотно раскрывает свои тайны. Так, в прошлом году ученым удалось установить, что на самом деле в могиле покоились полные останки не одного, а двух человек. Последние исследования показывают, что эти мужчины были похоронены между концом XIII и началом XV веков.

Анализ ДНК показал, что они были двоюродными братьями или дядей и племянником. Найденные в могиле черепа также, как показало исследование, принадлежали их родственникам. Так, три черепа принадлежали деду, отцу и матери одного из мужчин. Четвертый череп принадлежал сыну второго мужчины.

Тем самым было установлено, что загадочное захоронение является семейным. Однако анализ ДНК лишь сгустил тайну. Дело в том, что радиоуглеродный анализ дал несколько иные данные. Согласно ему, один из черепов датируется VIII-X веками нашей эры. Поэтому ученым еще предстоит поработать над датировкой с учетом данных анализа ДНК. Также было установлено, что самый старый череп был извлечен из другой могилы, которая находилась на соседнем монастырском кладбище.

Получив эту информацию, археологи теперь предполагают, что самый старый череп принадлежал священнику пиктов, древнего коренного народа. Возможно, его выкопали из могилы для того, чтобы хранить в качестве ценной семейной реликвии.

"То, что в могилу были уложены бестелесные черепа, для Шотландии того времени просто неслыханно, - говорит археолог Сесили Сполл из проекта FAS Heritage, руководитель полевых исследований. - Вы можете найти подобные примеры в неолите и бронзовом веке, когда части тела использовались для поклонения, но это нечто совершенно иное. В средневековый период было крайне необычно раскапывать могила своих родителей, бабушек и дедушек, вынимать оттуда части тел и помещать их в современные захоронения".

Ученые также установили, что человек, чьи останки сохранились полностью и который был погребен первым, вероятно, был убит ударом меча. Причем этим ударом у него была отрублена часть лица. В связи с этим археологи говорят, что приходская церковь Тарбата в Портмахомаке, где находились останки, была ареной ожесточенной битвы между соперничающими кланами в XV веке.

По словам остеолога Ширли Кертис-Саммерс из Университета Брэдфорда, погибший был самым высоким из всех погребенных в могиле людей. Его рост составлял 175 сантиметров - это был очень высокий рост для того периода. А то, что он был похоронен возле алтаря приходской церкви, указывает на его высокий статус. Вероятно, он был очень важным человеком в своем клане.

Впрочем, новое исследование на самом деле опровергает гипотезу о том, что останки датируются 1480-ми годами, когда кланы воевали. Проведенный радиоуглеродный анализ показал, что эти люди были похоронены за несколько поколений до битвы при Тарбате.

Теперь археологи считают, что "шестиглавый вождь" мог быть местным лидером, внезапно погибшим от рук какого-то убийцы. Что касается остальных черепов, то, по мнению ученых, это могло быть символом - попыткой укрепить в сознании общества преемственную семейную связь и продемонстрировать свою власть и уникальность.

"Их лидер был убит, и семье нужно было узаконить статус тех, кто следовал за ним, - считает Кертис-Саммерс. - Странный стиль захоронения свидетельствует о том, что семья имела важное значение для местных жителей".