The Wall Street Journal отмечает стабильный приток инвестиций в КНР

27 октября Конференция по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД) сообщила о том, что в первом полугодии средний объем новых инвестиций за месяц упал почти вдвое по сравнению со среднемесячным значением всего 2019 года, что является рекордным падением за всю историю наблюдений, подчеркнуло издание.

Однако несмотря на то, что приток иностранных инвестиций в США и ЕС снизился на 61% и 29% соответственно, снижение притока в КНР составило лишь 4%. За первые полгода Китай привлек иностранных инвестиций на сумму 76 млрд долларов, в то время как в США поступил 51 млрд долларов иностранных инвестиций.