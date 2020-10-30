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30.10.2020 12:14

The Wall Street Journal отмечает стабильный приток инвестиций в КНР

В первой половине этого года приток прямых иностранных инвестиций в Китай оставался в основном стабильным, в то время как в США и ЕС значительно снизился. Это еще раз указывает на то, что Китай, вторая по величине экономика мира, относительно слабо затронут эпидемией COVID-19, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" американское издание The Wall Street Journal.
Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

27 октября Конференция по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД) сообщила о том, что в первом полугодии средний объем новых инвестиций за месяц упал почти вдвое по сравнению со среднемесячным значением всего 2019 года, что является рекордным падением за всю историю наблюдений, подчеркнуло издание.

Однако несмотря на то, что приток иностранных инвестиций в США и ЕС снизился на 61% и 29% соответственно, снижение притока в КНР составило лишь 4%. За первые полгода Китай привлек иностранных инвестиций на сумму 76 млрд долларов, в то время как в США поступил 51 млрд долларов иностранных инвестиций.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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