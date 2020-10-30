Трудоустраивать осужденных будут до их освобождения, сообщили в Роструде. Как пояснил руководитель ведомства Денис Васильев, до конца года на портале "Работа в России" заработает специальный сервис, позволяющий сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний формировать резюме заключенных. Информация будет направляться потенциальным работодателям, а также в службы занятости.

Таким образом, поиск работы будет вестись уже во время отбывания ими наказания. "Это поможет осуждённым спланировать взаимодействие с будущим работодателем и своё социальное положение после выхода на свободу, что будет способствовать скорейшей ресоциализации в обществе", - отметил Васильев.

По его словам, сервис уже успешно прошел испытания и сейчас готовится к запуску. Он стал результатом заключенного в прошлом году соглашения между Рострудом и Федеральной службой исполнения наказаний, когда ведомства договорились о реализации совместного проекта по трудоустройству граждан, освобождающихся из мест лишения свободы.

Накануне о необходимости создания государственной программы ресоциализации осужденных граждан заявила сенатор Инна Святенко. "Часто именно нерешенные социальные проблемы бывших осужденных становятся следствием совершения ими повторных преступлений", - сказала она, подчеркнув, что бывшим осужденным нужна поддержка, включающая комплекс мер социально-экономического, медицинского, педагогического, правового характера. Важно помочь им трудоустроиться, стать полноправными членами общества, реализовать свои способности.