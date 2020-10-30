Twitter промаркировал репортаж RT как вводящий в заблуждение

Администрация социальной сети Twitter отключила возможность делать ретвит репортажа RT о выборах президента в США, пометив публикацию как "вводящую в заблуждение".
Речь идет о размещенной в четверг публикации телеканала. Сюжет посвящен проблемам, которые могут возникнуть в процессе голосования на всеобщих выборах в США, а также во время подсчета голосов.
В сообщении Twitter отмечается, что пост содержит "спорный контент" в отношении того, "каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии".
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ американскими интернет-платформами приобрела системный характер. В ведомстве также отметили, что компании США игнорируют требования прекратить подобные действия.
Questions mount amid voter fraud, rigging claims ahead of #USelection pic.twitter.com/a3ovsEOgO1— RT (@RT_com) October 29, 2020