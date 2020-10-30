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30.10.2020 04:03
Рубрика: Экономика

У работников остается два месяца для выбора трудовой книжки

Текст: Ольга Игнатова
До первого ноября работодатели должны были уведомить своих сотрудников о том, что те обязаны до конца года определиться с дальнейшим ​ способом формирования сведений о трудовом стаже. Проще говоря - будут ли они оставлять привычную бумажную трудовую или полностью перейдут на электронную.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Напомним, что для выбора способа ведения трудовой каждый работник должен лично написать заявление и передать в своей отдел кадров. В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель (что иногда случается с бумажными книжками, особенно когда компания начинает процесс ликвидации), ни сам работник. При этом сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в трудовую. Это можно делать через личный кабинет на сайте ПФР (он выступает оператором ведения электронных трудовых), через портал госуслуг или через соответствующее приложение для смартфона.

Фото: Gettyimages
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Если человек окончательно решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то тогда бумажную книжку в отделе кадров ему отдадут на руки. Если же работник все-таки оставляет привычный формат, то работодатель продолжит вносить в бумажную трудовую сведения о трудовой деятельности. Но в то же время будет вести и электронную книжку. Если человек в течение 2020 года не определится с выбором, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

При увольнении в день прекращения трудового договора работник пишет заявление работодателю о предоставлении сведений о трудовом стаже. Работодатель обязан предоставить такие сведения, но только за период работы у него. Все предыдущие записи он переписывать и заверять своей подписью не имеет права. Таким образом, сотрудник получит на руки лишь выписку из трудового стажа о последнем периоде работы либо на бумаге за подписью работодателя, либо в электронном виде, если у работодателя есть усиленная квалифицированная электронная подпись. За выпиской сведений о предыдущем стаже, если он нужен, придется обратиться в ПФР. Ну и хранить бумажный вариант трудовой, если он ранее был. Его можно взять на собеседование.​

Важно помнить, что если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал,​ и захотел вернуть бумажную, у него ничего не получится.

А вот если работник сначала оставит все-таки бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до более передовой формы документа о трудовом стаже, то закон позволяет перейти на электронную книжку и позже.

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