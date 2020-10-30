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Рубрика: Культура

Ушел из жизни дирижер Александр Ведерников

Текст: Ирина Муравьева
На 57-м году жизни от коронавируса скончался известный дирижер, бывший музыкальный руководитель Большого театра Александр Александрович Ведерников. Музыкант, который сумел создать целую эпоху в Большом театре, отмеченную знаковыми премьерами - спектаклями "Дети Розенталя" Леонида Десятникова, "Евгений Онегин" в постановке Дмитрия Чернякова, "Война и мир" и "Огненный ангел" Сергея Прокофьева, "Сказание о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова и другими.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Родившийся в музыкальной семье в 1964 году (его отец - знаменитый бас Большого театра, народный артист СССР Александр Филиппович Ведерников, мать - пианистка и органистка, профессор Московской консерватории Наталия Николаевна Гуреева), он продолжил музыкальную династию и был одним из самых эрудированных музыкантов в России. Его дирижерская карьера начиналась в 1988 году в Музтеатре Станиславского и Немировича-Данченко, продолжалась в БСО им. П.И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева. В 1990-е годы он дирижировал балетными спектаклями в театрах Милана, Турина, Рима ("Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Чайковского, "Ромео и Джульетта" Прокофьева), дебютировал в Ковент Гарден в балетных спектаклях "Золушка" Прокофьева и "Лебединое озеро" Чайковского. В 1995 году создал оркестр "Русская филармония", который возглавлял до 2004 года.

Но самым ярким для его творчества периодом стали годы его работы в Большом театре, непростые, совпавшие с реконструкцией, дискуссионные по творческим задачам. Он пришел в 2001 году в Большой театр с идеей модернизации хотя бы репертуарной афиши. И именно при Александре Ведерникове происходило наглядное обновление афиши, вызывавшее иногда скандалы и споры: "Дети Розенталя" в постановке Някрошюса, "Евгений Онегин" Чернякова, российская премьера "Похождения повесы" Стравинского, изыскательская работа по восстановлению полной версии партитуры "Руслан и Людмила" Глинки, появление прокофьевского цикла - "Огненный ангел", "Война и мир", "Любовь к трем апельсинам", "Золушка". Он пытался сдвинуть модель работы Большого театра к западному образцу - с приглашением певцов на постановки и прокатной системы спектаклей, что в итоге привело к конфликту с руководством театра: в 2009 году он покинул Большой театр. С тех пор Александр Ведерников работал дирижером в европейских театрах и оркестрах: дирижировал в Комише опер Берлина, в Ла Скала, Ла Фениче, в Риме, в болонском театре "Комунале", Королевском театре Турина, в Парижской опере, в Метрополитен-опере, в Цюрихе, Франкфурте, Стокгольме, Хельсинки и др. С 2009 по 2018 годы он возглавлял датский Симфонический оркестр Оденсе, а сентября 2018 года стал главным дирижером Датской королевской оперы. А в феврале 2019 года стал музруком и главным дирижером Михайловского театра. Его творческая карьера была успешной и могла быть еще долгой. Но в 56 лет он скончался в московской 52-й больнице от коронавируса. Легкие Александра Александровича были поражены на 100 процентов. Пока неизвестно, как в нынешних условиях будет проходить прощание, но то, что творчество Александра Ведерникова навсегда останется в истории Большого театра и музыкального искусства, это уже факт.

Культура Театр Музыкальный театр

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