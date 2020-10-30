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Рубрика: В мире

В Бельгии вернули жесткий карантин по коронавирусу

Жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции решено возобновить в Бельгии. Как сообщил премьер-министр Александр де Кроо, в стране до середины декабря закроют все магазины, которые нельзя отнести к жизненно необходимым, парикмахерские. На работу разрешат ходить только в тех случаях, если выполнять свои функции удаленно невозможно, а принимать гостей дома категорически запрещено. У школьников будут продлены регулярные каникулы.

Фото: EPA
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Как напоминает РИА Новости, сейчас в Бельгии уже закрыты кафе и рестораны, введены масочный режим и комендантский час.

"У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию", - заявил бельгийский премьер, отметив, что все жесткие решения основаны на фактах и расчетах.

Ранее стало известно, что из-за переполненности бельгийских больниц часть пациентов с коронавирусом направили в Германию.

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