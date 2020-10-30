В Бресте министры спорта Беларуси и России обсуждают перспективы взаимодействия

В его работе принимают участие министр спорта и туризма РБ Сергей Ковальчук и его российский коллега Олег Матыцин.
На этот раз, уточняет БЕЛТА, основной темой повести дня обозначен круг вопросов, связанных с "особенностями подготовки спортивного резерва на региональном уровне, цифровой трансформацией сферы физической культуры и спорта", взаимодействием по вопросам международной спортивной повестки.
Кроме того, ожидается, что белорусская сторона проинформирует своих партнеров о функционировании спортивной отрасли в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом.
В ходе совместного заседания, информирует агентство, готовится к подписанию ряд итоговых документов, призванных повысить эффективность сотрудничества, в том числе и в области противодействия применению допинга в спорте.