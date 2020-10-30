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30.10.2020 01:27
Рубрика: В мире

В ЕС назвали нежелательными перемещения между странами сообщества

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JOHN THYS / POOL / AFP Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JOHN THYS / POOL / AFP
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JOHN THYS / POOL / AFP

Главы государств и правительств ЕС назвали нежелательными необязательные перемещения граждан через внутренние границы сообщества на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита ЕС, посвященного борьбе с COVID-19.

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Она подчеркнула, что все перемещения должны быть сведены только к строго необходимым и призвала готовиться к длительному действию санитарных мер. "Этим летом мы явно ослабили многие меры слишком рано, и это касается не только путешествий", - цитирует ТАСС главу Еврокомиссии.

Есть ряд факторов, имеющих решающее значение в борьбе с распространением коронавируса, отметила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, применять эти меры предстоит долго, до тех пор, пока не начнется вакцинация, а иммунитет населения не повысится в достаточной степени. "Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать закрытых, непроветриваемых помещений, все это сейчас имеет решающее значение", - сказала она.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что строгое соблюдение всех необходимых мер позволит обеспечить борьбу с пандемией без остановки европейской экономики.

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