В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь

Ноябрь 2020 года поддержит традицию теплых осенних месяцев, которая уже наметилась в последние несколько лет. Среднемесячная температура в ноябре будет около и выше климатической нормы на всей территории России.

"Это касается и азиатской территории, и европейской. Особенно высокая температура будет в Коми, в Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, а также на севере Красноярского края", - рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ниже нормы, по его словам, температура в наступающем ноябре вообще не прогнозируется. Ко всему прочему последний месяц осени не будет слишком дождливым - в большинстве регионов количество осадков окажется в пределах нормы. Только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется дефицит осадков, а на юге Западной и Средней Сибири - избыток осадков.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в центре европейской территории в ноябре по ночам столбики термометров опускаются обычно до минус одного-шести градусов. Днем в основном около нуля. При похолоданиях ночные температуры могут составить минус 15, а днем возможны и 10-градусные морозы.

Эти температуры характерны и для Москвы. Осадков в ноябре в столичном регионе выпадет в пределах нормы. А температура окажется выше нормы на один градус и более. В десятых числах ноября наступает климатическая зима. Снежный покров устанавливался в прежние годы в 20-х числах ноября. Но сейчас со снегом проблематично. В прошлую зиму в столичном регионе его вообще практически не было.