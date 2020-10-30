В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей

В Кремле по просьбе журналистов прокомментировали сообщения о том, что более богатые регионы переманивают к себе врачей из менее богатых за счет высоких зарплат. "Сейчас везде ощущается нехватка врачей", - констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Врачи работают в экстремальных условиях. Они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это", - заметил он.
"Безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе", - заметил Песков. "И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту область деятельности... в зависимости от возможностей", - пояснил он.
"Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать", - заключил представитель Кремля.