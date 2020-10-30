Новости

Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты 12:38
Apple запустила единую подписку на сервисы. Цена в России 12:34
Москалькова: Государство уважительно относится к жертвам политических репрессий 12:32
В Латвии учителя взбунтовались против дистанционного обучения 12:24
В Москве мошенники не вернули кредит на 7 миллионов рублей 12:11
В День народного единства все парковки на улицах столицы будут бесплатными 11:49
Twitter промаркировал репортаж RT как вводящий в заблуждение 11:46
В Канаде полиция застрелила мужчину с ножом 11:44
Российские гимнасты не выступят на чемпионате Европы в Турции 11:23
Ракова: 20 тысяч участников исследования вакцины от COVID получили первую прививку 11:12
В Москве зарегистрировано 5268 новых случаев COVID-19 11:12
В МИД РФ исключили взаимосвязь между COVID-19 и биотерроризмом 11:09
Трудоустраивать осужденных будут до их освобождения 11:08
Мэр Тамбова подала в отставку 11:08
Ректоры предложили меры по развитию высшего образования в пандемию 10:55
Глава UFC считает, что Нурмагомедов вернется в октагон 10:48
Во Франции задержали возможного сообщника террориста из Ниццы 10:43
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа 10:39
Украина восстанавливает советские комплексы ПВО 10:24
В Волгограде умирающего ветерана попытались перевести в психбольницу 10:18
Дегтярев рассказал о том, как перенес прививку от коронавируса 10:07
Крупный уральский вуз перешел на дистанционное обучение до февраля 09:36
Зеленский потребовал уволить всех судей Конституционного суда Украины 09:27
Столичные парки приглашают на "Ночь искусств" 09:24
В Псковской области обнаружены останки 188 жертв геноцида 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 12:24
Рубрика: В мире

В Латвии учителя взбунтовались против дистанционного обучения

Текст: Надежда Ермолаева

В Латвии учителя и преподаватели вузов обратились с открытым письмом к председателю комиссии Сейма по вопросам образования, науки и культуры Арвилу Ашераденсу. Педагоги высказали ему свой протест в связи с планами правительства ввести дистанционное обучение для школьников и студентов на период пандемии.

Фото: iStock
Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

Учителя считают, что нельзя ставить эксперимент над подрастающим поколением, что вопрос дистанционного обучение и его влияние на уровень образования и здоровья молодежи вообще не изучен.

"Решение правительства о переводе всех школ Латвии на удаленное обучение и рассматриваемый в Сейме законопроект "О поправках в закон об образовании" о дополнении обучения удаленным обучением - это эксперимент в масштабах страны, у которого нет крепкого научного обоснования", - отмечается в опубликованном документе.

Педагоги в Латвии убеждены: переход на удаленную модель грозит снижением уровня знаний, ухудшением развития навыков, углублением социально экономического неравенства, а также нестабильностью эмоционального состояния, ухудшением физического состояния школьников. Все эти минусы, по мнению авторов письма, последующие годы негативно повлияют на общую стабильность государства.

Самое интересное, что учителя подозревают местные СМИ в цензуре, так как газеты и телевидение не хотят сообщать общественности о недовольстве родителей будущей дистанционкой, а также об озабоченности самих учителей проблемами образования.

Латвийские эксперты в области образования отмечают, что большинство стран Евросоюза в настоящее время не вводят дистанционное обучение для школьников, так как считают эту форму обучения неподходящей для подрастающего поколения.

В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Экс-министр юстиции Украины заявила, что страна "трещит по швам"
Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов