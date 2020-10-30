В Латвии учителя взбунтовались против дистанционного обучения

В Латвии учителя и преподаватели вузов обратились с открытым письмом к председателю комиссии Сейма по вопросам образования, науки и культуры Арвилу Ашераденсу. Педагоги высказали ему свой протест в связи с планами правительства ввести дистанционное обучение для школьников и студентов на период пандемии.

Учителя считают, что нельзя ставить эксперимент над подрастающим поколением, что вопрос дистанционного обучение и его влияние на уровень образования и здоровья молодежи вообще не изучен.

"Решение правительства о переводе всех школ Латвии на удаленное обучение и рассматриваемый в Сейме законопроект "О поправках в закон об образовании" о дополнении обучения удаленным обучением - это эксперимент в масштабах страны, у которого нет крепкого научного обоснования", - отмечается в опубликованном документе.

Педагоги в Латвии убеждены: переход на удаленную модель грозит снижением уровня знаний, ухудшением развития навыков, углублением социально экономического неравенства, а также нестабильностью эмоционального состояния, ухудшением физического состояния школьников. Все эти минусы, по мнению авторов письма, последующие годы негативно повлияют на общую стабильность государства.

Самое интересное, что учителя подозревают местные СМИ в цензуре, так как газеты и телевидение не хотят сообщать общественности о недовольстве родителей будущей дистанционкой, а также об озабоченности самих учителей проблемами образования.

Латвийские эксперты в области образования отмечают, что большинство стран Евросоюза в настоящее время не вводят дистанционное обучение для школьников, так как считают эту форму обучения неподходящей для подрастающего поколения.