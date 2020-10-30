В МИД РФ исключили взаимосвязь между COVID-19 и биотерроризмом

"В ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода, обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищенности, заставила международное сообщество относиться к этой проблеме еще более серьезно, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма", - отметил российский дипломат, которого цитирует агентство РИА Новости.

В отдельных регионах мира, продолжил он, отмечается стремление террористических структур "воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса".