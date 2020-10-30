В Могилеве завершился фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2020"

Игорь Волчек отметил, что новую жизнь наконец-таки обретает объемная анимация: "Это другая эстетика, куклы, сделанные руками и пропитанные теплом сердца мастера. Ведь главное - не технологии, а суть, которую хотел вложить в свое произведение автор. Анимация - глубокое искусство".
Лучшим анимационным фильмом фестиваля "Анимаевка-2020" стала работа "Босоногий Будда". Лента китайского режиссера Фэн Сюэ адресована взрослой публике. Но суть близка и понятна каждому: высшая ценность в нашей жизни - родители, а добиться успеха можно только упорным трудом.
Среди участников основного конкурса выбрали не только обладателя гран-при, но и победителей в 18 номинациях: 10 взрослых и 8 детских. Приза фестиваля "Большой хрустальный карандаш" и дипломов удостоены мультфильмы из России. В номинации "Лучший режиссер анимационного фильма" отмечен фильм "Хозяйка Медной горы" режиссера Дмитрия Геллера студии "Шар"."За очень трогательную историю" награжден российский фильм "Галчонок" режиссера Марата Нариманова, "За лучшую технику" - фильм "Анна, кошки-мышки" Варвары Яковлевой.
Классик белорусской мультипликации Татьяна Кублицкая награждена дипломом "Мастер анимации" и призом "Большой хрустальный карандаш" за значительный вклад в развитие анимации. Лучшие мультфильмы фестиваля будут показаны в белорусских кинотеатрах в декабре в День белорусского кино.