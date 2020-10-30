В Могилеве завершился фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2020"

Для участия в фестивале было заявлено 283 фильма из 45 стран мира. Впервые свои ленты представили мультипликаторы из Эквадора. По решению экспертной комиссии, которую возглавил заслуженный деятель искусств Беларуси, режиссер, сценарист Игорь Волчек, 57 работ отобрали для участия в конкурсе анимационных фильмов и 51 - в конкурсе детского анимационного творчества. И хотя просмотр фильмов проходил в онлайн-режиме, особых сложностей с выбором лучших не было, поскольку принцип остался тот же, рассказал Игорь Волчек. А вот атмосфера все же потерялась. "Анимаевка" всегда считалась настоящим праздником для зрителей и авторов. Первым было интересно посмотреть, кто делаем мультфильмы, а создателям важно заглянуть в глаза сидящих в зале и почувствовать, как воспринимается их творчество.

Игорь Волчек отметил, что новую жизнь наконец-таки обретает объемная анимация: "Это другая эстетика, куклы, сделанные руками и пропитанные теплом сердца мастера. Ведь главное - не технологии, а суть, которую хотел вложить в свое произведение автор. Анимация - глубокое искусство".

Лучшим анимационным фильмом фестиваля "Анимаевка-2020" стала работа "Босоногий Будда". Лента китайского режиссера Фэн Сюэ адресована взрослой публике. Но суть близка и понятна каждому: высшая ценность в нашей жизни - родители, а добиться успеха можно только упорным трудом.

Среди участников основного конкурса выбрали не только обладателя гран-при, но и победителей в 18 номинациях: 10 взрослых и 8 детских. Приза фестиваля "Большой хрустальный карандаш" и дипломов удостоены мультфильмы из России. В номинации "Лучший режиссер анимационного фильма" отмечен фильм "Хозяйка Медной горы" режиссера Дмитрия Геллера студии "Шар"."За очень трогательную историю" награжден российский фильм "Галчонок" режиссера Марата Нариманова, "За лучшую технику" - фильм "Анна, кошки-мышки" Варвары Яковлевой.

Классик белорусской мультипликации Татьяна Кублицкая награждена дипломом "Мастер анимации" и призом "Большой хрустальный карандаш" за значительный вклад в развитие анимации. Лучшие мультфильмы фестиваля будут показаны в белорусских кинотеатрах в декабре в День белорусского кино.