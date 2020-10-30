В Нидерландах игру FIFA приравняли к казино. EA нашли, чем ответить

В Нидерландах серию футбольных симуляторов FIFA приравняли к азартным играм и признали незаконной. Об этом сообщает голландское издание nu.nl.

Местный регулятор принял такое решение из-за лутбоксов - внутриигровых предметов, которые предоставляют случайные наборы вознаграждений различной ценности.

В случае с FIFA - это специальные карты, которые необходимо покупать за реальные деньги, чтобы собрать конкурентоспособную команду.

Издательство Electronic Arts попыталось опротестовать постановление через суд, но иск был отклонен. Если компания не уберет лутбоксы из игры в течение трех недель, ей грозит штраф в размере 10 млн евро.

Представитель EA прокомментировал сложившуюся ситуацию порталу Gamesindustry следующим образом: "Игроки во всем мире пользуются FIFA и режимом FIFA Ultimate Team в течение многих лет, поэтому мы разочарованы этим решением и тем, что оно может означать для голландского сообщества геймеров. Мы не считаем, что наши продукты и услуги каким-либо образом нарушают законы об азартных играх".

Дальнейшую стратегию корпорации и свое отношения к геймерам представитель EA описал следующими несколько пафосными фразами: "Мы подаем апелляцию на это решение и стремимся избежать ситуации, которая помешает игрокам в полной мере насладиться FIFA Ultimate Team. Мы стремимся предоставить всем нашим игрокам возможность выбора, справедливости, ценности и удовольствия во всех наших играх".