В Париже психически нездоровый мужчина угрожал полицейским ножом

В Париже задержали мужчину, угрожавшего холодным оружием полицейским, передает информационный портал Actu.

Мужчина, чье имя не называется, имеет проблемы с психикой. Ранее он уже состоял на учете у медиков. Видимо, поэтому власти не стали связывать случившееся с терроризмом.

По данным журналистов, в настоящее время правонарушитель задержан и отправлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Сообщается, что инцидент произошел в 15-ом округе Парижа на оживленной улице, где в обычные дни много прохожих.