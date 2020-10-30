В Париже психически нездоровый мужчина угрожал полицейским ножом

В Париже задержали мужчину, угрожавшего холодным оружием полицейским, передает информационный портал Actu.
Мужчина, чье имя не называется, имеет проблемы с психикой. Ранее он уже состоял на учете у медиков. Видимо, поэтому власти не стали связывать случившееся с терроризмом.
По данным журналистов, в настоящее время правонарушитель задержан и отправлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств.
Сообщается, что инцидент произошел в 15-ом округе Парижа на оживленной улице, где в обычные дни много прохожих.