В районе турецкого Измира произошло землетрясение, есть жертвы

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в провинции Измир на западе Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море, сообщили в местном агентстве по чрезвычайным ситуациям.
Пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на мэрию города, в городском районе Борнова рухнуло четырехэтажное здание. Сейчас спасатели ищут выживших под завалами. Точное число жертв, которые могли оказаться в ловушке, неизвестно.
Отмечается, что подземные толчки вызвали панику в соседних городах. Кроме того, на близлежащем греческом острове Самос также есть пострадавшие.
BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020