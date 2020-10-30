В районе турецкого Измира произошло землетрясение, есть жертвы

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в провинции Измир на западе Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море, сообщили в местном агентстве по чрезвычайным ситуациям.

Пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на мэрию города, в городском районе Борнова рухнуло четырехэтажное здание. Сейчас спасатели ищут выживших под завалами. Точное число жертв, которые могли оказаться в ловушке, неизвестно.

Отмечается, что подземные толчки вызвали панику в соседних городах. Кроме того, на близлежащем греческом острове Самос также есть пострадавшие.