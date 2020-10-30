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29.10.2020 22:13
Рубрика: Экономика

Ошибки исключат

Технологии информационного моделирования вписали в правовое поле
Текст: Евгения Носкова
В России внедряется новый градостроительный подход с использованием информационной модели - Building Information Model (BIM). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Применение этой технологии позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, улучшить качество строительства, снизить риски серьезных ошибок при реализации масштабных проектов, отмечается в сообщении правительства.
Архитекторы, инженеры, строители используют цифровые модели на всех этапах работы с проектом. Фото: Photoxpress Архитекторы, инженеры, строители используют цифровые модели на всех этапах работы с проектом. Фото: Photoxpress
Архитекторы, инженеры, строители используют цифровые модели на всех этапах работы с проектом. Фото: Photoxpress

Понятие информационного моделирования впервые было закреплено в Градостроительном кодексе в прошлом году. Это совокупность сведений, документов и материалов, которые собираются на всех этапах жизненного цикла объекта недвижимости - от возведения и эксплуатации до реконструкции и сноса. Информация формируется в электронном формате. Сбором данных занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Постановление правительства утверждает правила формирования и ведения информационной модели, а также состав включаемых в нее сведений. В частности, на этапе строительства необходимо указывать реквизиты выданного разрешения, на этапе эксплуатации - документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта, на этапе сноса - результаты обследования объекта.

В прошлом году начали создавать классификатор строительной информации. К концу этого года он станет доступен в публичном пространстве. Классификатор будет содержать 21 классификационную таблицу, благодаря которым станет возможным закодировать все элементы объекта строительства и дать возможность кодировать их всем участников строительного процесса. Как сообщил директор ФАУ "ФЦС" Андрей Басов на российском форуме BIM-технологий в рамках VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, классификатор строительной информации станет отправной точкой для перехода на автоматизированную проверку сооружений в информационной модели.

"Классификатор строительной информации обеспечит возможность обмена данными между различными информационными системами и однозначную идентификацию элементов информационной модели. Система "покажет", где, например, вбит гвоздь или где установлена система пожаротушения со всеми требуемыми характеристиками элементов. Эти возможности станут плацдармом для перехода к автоматизированным проверкам сооружений в информационной модели", - рассказал Андрей Басов.

Сегодня около 5-7 процентов компаний в России используют BIM-технологии

Сегодня около 5-7 процентов компаний в России используют BIM-технологии, отмечается в исследовании PwC. Чаще всего они применяются в крупных городах и для реализации мегапроектов. Для сравнения, в Великобритании - одной из самых передовых стран по внедрению BIM - уровень внедрения технологий в 2019 году составил 70 процентов. Применение BIM-технологий, по оценкам экспертов, позволяет на 2 процента снизить затраты и на 10 процентов - сроки и ошибки в проектной документации.

15,1 миллиарда долларов составит, по оценкам PwC, объем мирового рынка BIM-технологий в 2027 году

Как отмечают в PwC, сегодня интерес девелоперов и застройщиков к внедрению BIM мотивирован уже не только системными изменениями и инициативой со стороны государства.

Минстрой предложил россиянам обучиться BIM-технологиям

Возможности BIM становятся шире - технология движется в сторону комплексного инструмента и источника ценной информации, которая может использоваться на всех этапах жизненного цикла объекта как для внутренних целей бизнеса, так и при взаимодействии с конечным потребителем. В будущем этот функционал станет еще более востребованным, полагают эксперты.

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