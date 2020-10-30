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29.10.2020 23:31
Рубрика: Экономика

Рабочее место найдут по запросу

В России растет спрос на гибкие офисы и коворкинги
Текст: Артем Пантелеев (коммерческий директор "Гинт-М")
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)
Хотя пандемия продолжает менять рынок труда и офисный сегмент, "вторая волна" доказывает, что привычные офисы - важное место корпоративной социализации - никуда не исчезнут.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После уверенного роста офисного сегмента в конце 2019-го и начале 2020 года в конце марта традиционные офисы стали стремительно пустеть, а компании начали переходить на "удаленку" и оптимизировать затраты на офисные площади, в том числе через субаренду. Учитывая, что пандемии не пророчат быстрый исход, гибкие форматы работы будут оставаться востребованными еще долго.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Из-за пандемии офисные центры могут превратиться в коворкинги

Объем спроса на традиционном офисном рынке в Москве в третьем квартале, по данным JLL, достиг минимума за 14 лет. Количество сделок аренды и купли-продажи снизилось более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным показателем 2019 года. При этом растет объем сделок в гибких пространствах: по итогам третьего квартала он составил 18 тысяч "квадратов", практически в два раза выше аналогичного показателя 2019 года. За девять месяцев 2020 года объем сделок на 60 процентов превзошел значения первых трех кварталов прошлого года. Даже крупные и наиболее устойчивые компании продолжали уходить от любых капитальных затрат и привычных договоров аренды офисов, выбирая форматы, где в любой момент можно сократить или увеличить количество рабочих мест.

До конца 2021 года откроется еще около 60 тысяч квадратных метров новых гибких офисов, а еще 82 тысячи "квадратов" анонсировано в формате built-to-suit (построено под требования заказчика) при наличии арендатора. Ситуация одинакова во всем мире: по данным Colliers International, и в Гамбурге, и в Вене, и в Москве и Санкт-Петербурге в первой половине 2020 года объем сделок по аренде офисных площадей операторами гибких пространств достигал до 30 процентов от общего объема спроса.

Что касается традиционных офисов и бизнес-центров, то, по оценкам консультантов, низкий спрос и рост предложения приведут к концу 2020-го к увеличению вакантных площадей на рынке до 13 процентов. Ключевыми игроками офисного рынка останутся компании с госучастием и банковские структуры.

Скажу честно: никакой внятной стратегии о том, что делать с офисами, ни у кого до сих пор нет - мир впервые в истории столкнулся с необходимостью массово переводить людей на работу из дома. Впрочем, несмотря на то что число удаленных вакансий продолжает расти, 94 процента участников кадровых опросов сообщили, что хотели бы вернуться в офис. Так называемая "вторая волна" закрепила этот тренд: эффективность большинства специалистов в квартире без отдельного кабинета становится очень низкой, а вот уровень стресса растет в геометрической прогрессии. Многие работодатели предлагают сотрудникам оплатить коворкинг недалеко от дома или аренду квартиры, где можно сделать отдельный кабинет.

Никакой "офисной революции" не будет. Но будут перемены, связанные с форматами работы и их адаптацией к корпоративному рынку

Компании продолжают сокращать площади, выводят лишние метры на рынок субаренды, даже открывают коворкинги самостоятельно и пытаются корректировать арендные ставки. Однако все это по сравнению с "первой волной" происходит как минимум в более спокойном режиме и без паники. У русских есть прекрасная для бизнеса черта: мы не умеем бояться долго. Да, стратегии в теперешних условиях ни у кого нет и быть не может, но зато у всех игроков есть, пожалуй, намного более ценное - опыт. Другое дело, что никто не знает не только, каким будет офисный рынок, но и собственный сегмент бизнеса. Уйдет ли завтра часть конкурентов, потребуется ли расширяться и нанимать новых работников (и, соответственно, расширять офис)? Или, напротив, конкуренты выживут, а вот рынок - сожмется еще больше, и тогда офис придется сократить? Одни меняют назначение площадей, другие переформатируют традиционные концепции в гибкие пространства, третьи выставляют объекты на продажу. Универсального рецепта тут нет.

Глобально пока не изменилось ничего: весь российский бизнес мечтает иметь представительство или головной офис в Москве. Это значит, что офисы здесь будут по-прежнему востребованы. Впрочем, именно пандемия может спровоцировать строительство высококлассных офисных проектов в регионах. Ни для кого не секрет, что везде, кроме Москвы и Петербурга, их катастрофически не хватает. Даже консервативный российский рынок труда за полгода осознал, что держать на "удаленке" юриста и бухгалтера не страшно. Мало того: его можно держать на "удаленке" очень-очень далеко от Москвы. Другое дело, что в регионах, как правило, еще меньше, чем у москвичей и петербуржцев, возможностей для работы дома, стало быть, там нужны традиционные или гибкие офисы.

Фото: iStock
Спрос на офисы в Москве упал до уровня 2006 года

Хороших мультифункциональных проектов не хватает и в Москве, а пандемия усилила интерес к объектам формата "город в городе": когда можно вообще не пользоваться общественным транспортом, а в огромном комплексе есть все - от парка и спортивного клуба до офисов, ресторанов и магазинов. И вот здесь все теперь будет происходить тоже быстро: те игроки, которые предложат рынку подобные пространства по актуальным ставкам и с правильным маркетингом, смогут потеснить даже "белых слонов" девелопмента.

С одной стороны, никакой "офисной революции" не будет. Но будут перемены, связанные с форматами работы и их адаптацией к корпоративному рынку: например, в будущем компаниям придется активнее предлагать своим штатным сотрудникам корпоративные арендные "плюшки" - от аренды коворкингов "на районе" до апартаментов в мультифункциональном комплексе, том самом "городе в городе". Однако офисы как источник социализации, вдохновения и корпоративных ценностей никуда не исчезнут.

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